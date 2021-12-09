Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

По информации метеорологов, днем на западе, юго-западе Актюбинской области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер на юго-западе и в центре области, порывы 15-20 м/с.

С 9 по 12 декабря ночью и утром на юге Алматинской области синоптики прогнозируют туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 м/с, 11-12 декабря на северо-западе области – северо-восточный, 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – юго-восточный, 20-25 м/с, порывы 29 м/с и более.

Новость по теме Осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане

10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау прогнозируется туман.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области пройдет низовая метель, образуется гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы до 15-20 м/с.

Днем в Уральске ожидается гололед.