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19:07 09.12.2021

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

Фото: pixabay
По данным РГП «Казгидромет», в связи с ухудшением погодных условий в четырех регионах Казахстана 10 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации метеорологов, днем на западе, юго-западе Актюбинской области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер на юго-западе и в центре области, порывы 15-20 м/с.

С 9 по 12 декабря ночью и утром на юге Алматинской области синоптики прогнозируют туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 м/с, 11-12 декабря на северо-западе области – северо-восточный, 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – юго-восточный, 20-25 м/с, порывы 29 м/с и более.

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10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау прогнозируется туман.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области пройдет низовая метель, образуется гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы до 15-20 м/с.

Днем в Уральске ожидается гололед.

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