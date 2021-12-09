Брал предоплату и сбегал — в Алматы поймали мошенника

29-летний житель Алматинской области создал страницу в Instagram, где выставлял фотографии мебели, выдавая их за свои работы.

Он предлагал изготовить мебель за цену намного ниже рыночной. По звонку заказчиков он выезжал на замеры, составлял фиктивный договор и получал стопроцентную предоплату. Больше заказчики его не видели.

Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе разбирательств гражданин Д. изобличен в совершении как минимум 14 эпизодов. Не исключено, что список потерпевших может быть больше. Работа по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям продолжается. Начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков