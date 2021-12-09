Жамбылская область занимает третье место в республике по экономическому росту

По итогам социально-экономического развития за 11 месяцев текущего года среди регионов и городов республиканского значения Жамбылская область занимает третье место.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, сохраняется стабильный рост реального сектора. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 2,6%. Обеспечен рост в сфере сельского хозяйства — на 2%, строительстве — 10,2%, обеспечении жильем — 18,5%, частных инвестициях — 25,3%, торговле — на 6,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% увеличились показатели и в сфере транспорта.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что потенциал области необходимо использовать в полной мере. Следует ежедневно проводить анализ по основным макроэкономическим показателям, принять меры по своевременному освоению бюджетных средств.

Итоги года не должны быть ниже республиканского значения по всем показателям. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

На совещании обсужден также ход вакцинации против коронавирусной инфекции. По последним данным, план вакцинации населения против коронавируса выполнен на 98%. В результате своевременного проведения соответствующих мероприятий эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

С 22 ноября в Казахстане стартовала прививочная кампания по ревакцинации ранее привитых граждан. Чтобы укрепить иммунную защиту, нужно получить одну бустерную дозу вакцины. В соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК в организациях первичной медико-санитарной помощи проводят прививочные работы по ревакцинации препаратом QazVac. По состоянию на 8 декабря ревакцинированы 1236 жителей.

В регионе продолжается кампания по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Comirnaty (Pfizer). Первым компонентом Pfizer охвачены 5517 жамбылцев.

Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний детей и взрослых. Необходимо регулярно проводить разъяснительную работу для повышения уровня информированности населения о значимости и эффективности вакцинации против COVID-19 и для достижения высокого охвата целевой группы населения вакцинацией. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Бердибек Сапарбаев поручил обеспечить повсеместное соблюдение санитарных требований, усилить эффективность работы мониторинговых групп по контролю за их соблюдением, проверить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников.