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20:01 09.12.2021

Объявлен главный цвет 2022 года

Фото: Twitter/pantone
Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года — им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, получивший название Very Peri, передает Zakon.kz.

На сайте организации приведены слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.

Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. Исполнительный директор института Леатрис Эйсман

Отмечается, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.

С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17-3938 Very Peri иллюстрирует то, как <...> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.Институт Pantone

Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и исследующий его влияния на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года.

В 2021 году специалистами организации были выбраны сразу два главных цвета года – это глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating.

Анализ института основан на сборе ежегодных данных, которые Pantone отражает в своем отчете, являясь самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.

Оксана Житникова
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