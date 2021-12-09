Объявлен главный цвет 2022 года

На сайте организации приведены слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.

Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. Исполнительный директор института Леатрис Эйсман

Отмечается, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU December 9, 2021

С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17-3938 Very Peri иллюстрирует то, как <...> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот. Институт Pantone

Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и исследующий его влияния на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года.

В 2021 году специалистами организации были выбраны сразу два главных цвета года – это глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating.

Анализ института основан на сборе ежегодных данных, которые Pantone отражает в своем отчете, являясь самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.