Объявлен главный цвет 2022 года
На сайте организации приведены слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.
Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. Исполнительный директор института Леатрис Эйсман
Отмечается, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.
— PANTONE (@pantone) December 9, 2021
Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU
С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17-3938 Very Peri иллюстрирует то, как <...> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.Институт Pantone
Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и исследующий его влияния на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года.
В 2021 году специалистами организации были выбраны сразу два главных цвета года – это глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating.
Анализ института основан на сборе ежегодных данных, которые Pantone отражает в своем отчете, являясь самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.