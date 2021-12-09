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23:04 09.12.2021

В Бюро нацстатистики объяснили, почему переписчики посетили не всех

Фото: Zakon.kz
Недавно Бюро национальной статистики опубликовало первые данные итогов переписи. Но часть казахстанцев отнеслась к ним скептично, сообщает Zakon.kz.

Удивились, в основном, те, кто перепись не прошел. Ни онлайн, ни офлайн, передает КТК.

Многие казахстанцы утверждают, что переписчиков не видели, анкеты на сайте не заполняли и не понимают, откуда взялась обнародованная цифра в 19 миллионов 169 с половиной тысяч.

В Бюро национальной статистики объясняют, что переписчики обошли всех. Однако не все были дома, а кто-то просто не открыл дверь. Но в ведомстве утверждают, что на общих результатах это не отразилось.

Что касается основных данных, эта информация уже есть в цифровых базах госорганов. Поэтому неучтенных граждан в стране не осталось.

Львиная доля граждан охвачена. Удельный вес непрошедших, по нашим предварительным подсчетам, будет минимальный. По ним данные дополнены из государственных органов, из существующих баз данных. Никто в численности населения без учета не остался. Официальный представитель «Переписи населения – 2021» Олжас Сайлаубекулы
Константин Вноровский
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