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23:55 09.12.2021

СМИ: Microsoft проигнорировала информацию об уязвимости в новом Windows

Фото: Microsoft
Компания Microsoft проигнорировала сообщения о новой уязвимости в ее операционных системах Windows 10 и 11, сообщает Zakon.kz.

Киберисследователи из компании Positive Security уверяют, что обнаружили в Windows 10 и 11 уязвимость класса drive-by (скрытая загрузка), о которой они уведомили Microsoft.

Компания проигнорировала сообщение, попыталась незаметно устранить уязвимость, однако патч не помог. Также исследователи отметили, что компания не присвоила ошибке идентификатор и не выплатила вознаграждение обнаружившим уязвимость экспертам.

По словам исследователей, задействовать уязвимость хакеры могли в момент посещения пользователем вредоносного сайта. Избежать инфицирования системы до устранения уязвимости можно одним способом — посещая лишь доверенные ресурсы.

Константин Вноровский
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