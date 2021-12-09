СМИ: Microsoft проигнорировала информацию об уязвимости в новом Windows

Киберисследователи из компании Positive Security уверяют, что обнаружили в Windows 10 и 11 уязвимость класса drive-by (скрытая загрузка), о которой они уведомили Microsoft.

Компания проигнорировала сообщение, попыталась незаметно устранить уязвимость, однако патч не помог. Также исследователи отметили, что компания не присвоила ошибке идентификатор и не выплатила вознаграждение обнаружившим уязвимость экспертам.

По словам исследователей, задействовать уязвимость хакеры могли в момент посещения пользователем вредоносного сайта. Избежать инфицирования системы до устранения уязвимости можно одним способом — посещая лишь доверенные ресурсы.