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00:30 10.12.2021

«Вооруженное нападение на кемпинг» прокомментировала полиция Павлодара

Фото: Zakon.kz
В Казнете появился ролик, в котором рассказывалось о якобы вооруженном нападении на павлодарской трассе около села Шидерты, сообщает Zakon.kz.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и мессенджерам. Его автор призвал водителей не останавливаться на дороге у села Шидерты, передает Astana TV.

Полицейские опровергли информацию и объяснили, что стекла в машинах разбил нетрезвый житель села Байет. Он уже задержан и теперь бессвязно пытается объяснить, зачем вообще устроил погром.

Последствия пьяной выходки попали на видео. Проезжавший мимо дальнобойщик добавил подробностей, придумав историю о вооруженном налете.

Полицией установлен водитель, который 5 декабря текущего года в 23:56 в мессенджере WhatsApp отправил в чат видео с разбитыми автомашинами, с голосовым сообщением о том, что якобы на данном участке автодороги совершено вооруженное разбойное нападение. Стоит отметить, что данное голосовое сопровождение не соответствует действительности. Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Автор видео отделался предупреждением. В полиции напомнили, что распространение ложной информации грозит крупным штрафом или реальным тюремным сроком до трех лет.

Константин Вноровский
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