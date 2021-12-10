«Вооруженное нападение на кемпинг» прокомментировала полиция Павлодара

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и мессенджерам. Его автор призвал водителей не останавливаться на дороге у села Шидерты, передает Astana TV.

Полицейские опровергли информацию и объяснили, что стекла в машинах разбил нетрезвый житель села Байет. Он уже задержан и теперь бессвязно пытается объяснить, зачем вообще устроил погром.

Последствия пьяной выходки попали на видео. Проезжавший мимо дальнобойщик добавил подробностей, придумав историю о вооруженном налете.

Полицией установлен водитель, который 5 декабря текущего года в 23:56 в мессенджере WhatsApp отправил в чат видео с разбитыми автомашинами, с голосовым сообщением о том, что якобы на данном участке автодороги совершено вооруженное разбойное нападение. Стоит отметить, что данное голосовое сопровождение не соответствует действительности. Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Автор видео отделался предупреждением. В полиции напомнили, что распространение ложной информации грозит крупным штрафом или реальным тюремным сроком до трех лет.