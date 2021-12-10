Президент США пообещал Украине поддержку в случае военной агрессии

Как пишет DW, во время полуторачасовой беседы Байден рассказал о содержании видеосаммита с Владимиром Путиным, состоявшегося 7 декабря.

Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине. Владимир Зеленский

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU December 9, 2021

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддерживать меры по укреплению доверия для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата.

Лидеры США и Украины также призвали Москву к «деэскалации напряженности» и согласились с тем, что «дипломатия – лучший способ добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов».