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06:50 10.12.2021

Президент США пообещал Украине поддержку в случае военной агрессии

Фото: Тwitter/ZelenskyyUa
Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.   

Как пишет DW, во время полуторачасовой беседы Байден рассказал о содержании видеосаммита с Владимиром Путиным, состоявшегося 7 декабря.

Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине. Владимир Зеленский

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддерживать меры по укреплению доверия для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата.

Лидеры США и Украины также призвали Москву к «деэскалации напряженности» и согласились с тем, что «дипломатия – лучший способ добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов».

Дана Тургынбай
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