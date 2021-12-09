Казахстанские гандболистки проиграли Швеции в втором раунде ЧМ

Женская сборная Казахстана свой первый матч на этой стадии проиграла команде Швеции - 20:55 (10:21, 10:34). Следующая игра с представителями Нидерландов пройдет 11 декабря. Казахстанские гандболистки пока не набрали очков во втором раунде этих соревнований, и замыкают турнирную таблицу подгруппы №2.

Заключительная игра с гандболистками Пуэрто-Рико назначена на 13 декабря. Две лучшие команды из подгруппы выходят в четвертьфинал ЧМ.