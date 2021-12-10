Президент Франции раскрыл свои доходы

Как пишет ТАСС, доход Макрона с 2017 года до настоящего времени составил немногим более 1 млн евро.

Согласно документу, французский лидер заработал в год избрания 115 тыс. евро. Это связано с тем, что он вступил на пост в мае. В последующие три года Макрон получил в общей сложности около 750 тыс. В текущем году он заработал 174 тыс. евро.

Кроме того, 43-летний президент Франции указал, что у него нет собственного автомобиля и недвижимости. При этом его супруга Брижитт Макрон владеет домом.

Кроме того, глава государства должен возместить кредит в размере 127 тыс. евро.