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Законодательство РК
07:50 10.12.2021

Президент Франции раскрыл свои доходы

Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон за шесть месяцев до окончания своих полномочий направил в Конституционный совет декларацию о доходах, сообщает Zakon.kz.   

Как пишет ТАСС, доход Макрона с 2017 года до настоящего времени составил немногим более 1 млн евро. 

Согласно документу, французский лидер заработал в год избрания 115 тыс. евро. Это связано с тем, что он вступил на пост в мае. В последующие три года Макрон получил в общей сложности около 750 тыс. В текущем году он заработал 174 тыс. евро.

Кроме того, 43-летний президент Франции указал, что у него нет собственного автомобиля и недвижимости. При этом его супруга Брижитт Макрон владеет домом.

Кроме того, глава государства должен возместить кредит в размере 127 тыс. евро.

Дана Тургынбай
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