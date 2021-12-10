Акмолинская область вышла из «красной» зоны по КВИ

08:47 10.12.2021
Акмолинская область вышла из «красной» зоны по КВИ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акмолинская область вновь вернулась в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря 2021 года:
В «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК