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08:47 10.12.2021

Акмолинская область вышла из «красной» зоны по КВИ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акмолинская область вновь вернулась в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.   

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря 2021 года:

  • В «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

  • В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

график заболеваемости

Фото: МВК

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