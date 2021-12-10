Акмолинская область вышла из «красной» зоны по КВИ

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря 2021 года:

В «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.