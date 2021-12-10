Государство стимулирует развитие пищевой промышленности
Создать конкурентоспособный проект в пищевой промышленности в Казахстане дело непростое. Количество компаний и качество их продукции на рынке довольно высоки. Стало привычным использование в этой отрасли высокотехнологичного оборудования и роботов. Порой для приобретения аппаратов и установок, внедрения новых технологий производителям не хватает собственных средств, и обращение за займами для них – необходимость. Для снижения стоимости кредита или размера залогового обеспечения «пищевики» часто обращаются за государственной поддержкой в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму»).
По словам руководителя ТОО «ЭкоМол Сергеевка» Альбины Рашитовой, чья компания находится в Северо-Казахстанской области, «благодаря государственной поддержке стало возможным развить собственный бизнес и обеспечить работой себя и еще 12 человек». Предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше развиваться и обращаться в Фонд «Даму» за поддержкой.
Фото: Фонда «Даму»
Очередным важным шагом в развитии обрабатывающей промышленности экономики станет закон «О промышленной политике». Документ даст импульс для развития обрабатывающей промышленности, в том числе и пищевой. В целом законопроект направлен на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и ухода от сырьевой модели развития. Законопроектом включены также новые меры стимулирования, направленные на технологическую модернизацию и продвижение продукции. В общей сложности для бизнеса будут доступны порядка 20 мер стимулирования.
Согласно государственной политике развития приоритетных отраслей экономики, в числе которых пищевая промышленность, Фонд «Даму» стремится стимулировать внедрение инноваций в отрасли, создавать надежное взаимодействие между государством и предпринимателями.
Анализ поддержки пищевой промышленности инструментами Фонда «Даму» показал, что за пять лет портфель кредитов банков в пищевой промышленности вырос на 5,1%, до 384 млрд тенге. Выпуск продукции увеличился в абсолютном выражении на 38,7%, до 2,4 трлн тенге.
Этот рост обеспечивают тысячи микро, малых и средних предприятий Казахстана, среди которых и ИП «Козин Александр Александрович», выпекающий хлеб, свежие мучные кондитерские изделия, торты и пирожные в Жамбылской области.
Фото: Фонда «Даму»
Благодаря субсидированию Фонда «Даму» части ставки вознаграждения при получении кредита удалось построить пекарню дешевле.Директор предприятия Александр Козин
Фонд «Даму» осуществляет поддержку через три основных инструмента –субсидирование ставки вознаграждения, а также льготное кредитование и частичное гарантирование по кредитам.
В рамках субсидирования ставки вознаграждения с 2010 года по 1 ноября 2021 года Фондом «Даму» было поддержано 2304 проекта на общую сумму кредитов 726 млрд тенге. Если посмотреть динамику роста востребованности этого инструмента за последние пять лет в рамках пищевой промышленности, то сумма кредитов, полученных с помощью субсидирования части ставки вознаграждения, увеличилась почти в три раза: с 67 млрд тенге в 2016 году до 184 млрд тенге на 1 ноября 2021 года. Это изменение связано прежде всего с увеличением доступности кредитов для малого бизнеса, направленных на активизацию инвестиционной деятельности предприятий.
Спросом у предпринимателей пищевой промышленности пользуется и частичное гарантирование по кредитам, в этой сфере было поддержано 1537 проектов на общую сумму кредитов 103 млрд тенге. Всего в рамках льготного финансирования с 2007 года по 1 ноября 2021 года был поддержан 1841 заемщик на общую сумму кредитов 471 млрд тенге.
Кроме микро и малых предприятий, Фонд «Даму» поддерживает и средний бизнес. К этой категории относится одна из успешных компаний в пищевой промышленности – ТОО «МПЗ БИЖАН» по производству колбасных изделий и мясных деликатесов в Алматы. По словам руководителя компании Кадиши Нуртайкызы, она занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов на протяжении 20 лет.
На сегодня предприятие выпускает более 80 наименований высококачественных колбас, – пояснила она.
Фото: Фонда «Даму»
Важную роль для достижения таких показателей сыграли условия государственных программ, которые предусматривали долгосрочное финансирование сроком до 7-10 лет. Такой длительный срок кредитования правительство Казахстана могло обеспечить за счет использования в 2014-2017 годах средств Национального фонда. В тот период кредитная политика банков и активность самих предпринимателей была высока.
Наш институт развития использует те средства, которые предоставляет республиканский бюджет для поддержки представителей микро, малого и среднего бизнеса. В то же время Фонд «Даму» понимает, что для устойчивого развития обрабатывающей, в том числе и пищевой промышленности, нужно продолжать сотрудничать с международными институтами развития, инвесторами. Так, в октябре мы смогли разместить социальные облигации на Казахстанской фондовой бирже и привлечь инвесторов для кредитования МСБ. Кроме того, в начале 2021 года мы привлекли заем от Европейского инвестиционного банка. Мы продолжаем работу по привлечению инвестиций.Гаухар Бурибаева, председатель правления Фонда «Даму»