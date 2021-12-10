Государство стимулирует развитие пищевой промышленности

Создать конкурентоспособный проект в пищевой промышленности в Казахстане дело непростое. Количество компаний и качество их продукции на рынке довольно высоки. Стало привычным использование в этой отрасли высокотехнологичного оборудования и роботов. Порой для приобретения аппаратов и установок, внедрения новых технологий производителям не хватает собственных средств, и обращение за займами для них – необходимость. Для снижения стоимости кредита или размера залогового обеспечения «пищевики» часто обращаются за государственной поддержкой в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму»).

По словам руководителя ТОО «ЭкоМол Сергеевка» Альбины Рашитовой, чья компания находится в Северо-Казахстанской области, «благодаря государственной поддержке стало возможным развить собственный бизнес и обеспечить работой себя и еще 12 человек». Предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше развиваться и обращаться в Фонд «Даму» за поддержкой.

Фото: Фонда «Даму»

Одним из социальных результатов государственной поддержки через Фонд «Даму» является рост занятости населения. В численности занятых в пищевой промышленности наблюдается незначительный рост с 57,7 тыс. человек в 2016 году до 60,7 тыс. человек в 2020 году. Одним из факторов такого роста может быть использование новых технологий и нового оборудования, позволяющего снизить трудозатраты на производство определенных продуктов, высвобождение неэффективных рабочих мест, а также рост конкуренции, приводящий к закрытию предприятий, не имеющих потенциала к развитию. В целом в пищевой промышленности наблюдается рост количества действующих предприятий и производства.

Очередным важным шагом в развитии обрабатывающей промышленности экономики станет закон «О промышленной политике». Документ даст импульс для развития обрабатывающей промышленности, в том числе и пищевой. В целом законопроект направлен на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и ухода от сырьевой модели развития. Законопроектом включены также новые меры стимулирования, направленные на технологическую модернизацию и продвижение продукции. В общей сложности для бизнеса будут доступны порядка 20 мер стимулирования.

Согласно государственной политике развития приоритетных отраслей экономики, в числе которых пищевая промышленность, Фонд «Даму» стремится стимулировать внедрение инноваций в отрасли, создавать надежное взаимодействие между государством и предпринимателями.

Анализ поддержки пищевой промышленности инструментами Фонда «Даму» показал, что за пять лет портфель кредитов банков в пищевой промышленности вырос на 5,1%, до 384 млрд тенге. Выпуск продукции увеличился в абсолютном выражении на 38,7%, до 2,4 трлн тенге.

Этот рост обеспечивают тысячи микро, малых и средних предприятий Казахстана, среди которых и ИП «Козин Александр Александрович», выпекающий хлеб, свежие мучные кондитерские изделия, торты и пирожные в Жамбылской области.

Фото: Фонда «Даму»

Благодаря субсидированию Фонда «Даму» части ставки вознаграждения при получении кредита удалось построить пекарню дешевле. Директор предприятия Александр Козин

Фонд «Даму» осуществляет поддержку через три основных инструмента –субсидирование ставки вознаграждения, а также льготное кредитование и частичное гарантирование по кредитам.

В рамках субсидирования ставки вознаграждения с 2010 года по 1 ноября 2021 года Фондом «Даму» было поддержано 2304 проекта на общую сумму кредитов 726 млрд тенге. Если посмотреть динамику роста востребованности этого инструмента за последние пять лет в рамках пищевой промышленности, то сумма кредитов, полученных с помощью субсидирования части ставки вознаграждения, увеличилась почти в три раза: с 67 млрд тенге в 2016 году до 184 млрд тенге на 1 ноября 2021 года. Это изменение связано прежде всего с увеличением доступности кредитов для малого бизнеса, направленных на активизацию инвестиционной деятельности предприятий.

Спросом у предпринимателей пищевой промышленности пользуется и частичное гарантирование по кредитам, в этой сфере было поддержано 1537 проектов на общую сумму кредитов 103 млрд тенге. Всего в рамках льготного финансирования с 2007 года по 1 ноября 2021 года был поддержан 1841 заемщик на общую сумму кредитов 471 млрд тенге.

Кроме микро и малых предприятий, Фонд «Даму» поддерживает и средний бизнес. К этой категории относится одна из успешных компаний в пищевой промышленности – ТОО «МПЗ БИЖАН» по производству колбасных изделий и мясных деликатесов в Алматы. По словам руководителя компании Кадиши Нуртайкызы, она занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов на протяжении 20 лет.

На сегодня предприятие выпускает более 80 наименований высококачественных колбас, – пояснила она.

Фото: Фонда «Даму»

Для приобретения оборудования и строительства мясоперерабатывающего завода в Алматы компания обратилась в АО «Народный банк Казахстана». Банк-партнер Фонда «Даму» одобрил кредит по «Программе поддержки малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности» («Даму-Өндіріс»). Благодаря государственной поддержке процентная ставка кредита для предпринимателя снизилась и составила 6% годовых.

Важную роль для достижения таких показателей сыграли условия государственных программ, которые предусматривали долгосрочное финансирование сроком до 7-10 лет. Такой длительный срок кредитования правительство Казахстана могло обеспечить за счет использования в 2014-2017 годах средств Национального фонда. В тот период кредитная политика банков и активность самих предпринимателей была высока.