Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:57 10.12.2021

За сутки еще 20 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.   

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083+ и 2909 КВИ-), из них в стационарах находятся 4309 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 683.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 343 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 88,

• на аппарате ИВЛ – 60.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 декабря 2021 года

Зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 141 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 283, летальных случаев – 5177, выздоровевших – 75 197.

смертность от коронавируса

Фото: МВК

Дана Тургынбай
COVID-19 МВК Казахстан
Даурен Абаев обосновал зарплаты чиновников
09.12.2021
Надо поменять восприятие бедности в стране — Даурен Абаев
09.12.2021
Объявлен главный цвет 2022 года
09.12.2021
Девушка не выжила — молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы
10.12.2021
Жамбылская область занимает третье место в республике по экономическому росту
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости