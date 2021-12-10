08:57 10.12.2021
За сутки еще 20 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии
Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083+ и 2909 КВИ-), из них в стационарах находятся 4309 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 683.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 343 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 88,
• на аппарате ИВЛ – 60.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 декабря 2021 года
Зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 141 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 283, летальных случаев – 5177, выздоровевших – 75 197.
Фото: МВК