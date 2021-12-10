Казахстанские гандболистки уступили Швеции на ЧМ-2021

Команда Казахстана уступила гандболисткам Швеции — 20:55 (10:21, 10:34). Следующий матч казахстанки проведут против представителей Нидерландов 11 декабря.

В других матчах подгруппы зафиксированы следующие результаты: Нидерланды — Румыния — 31:30, Норвегия – Пуэто-Рико — 43:7.В четвертьфинал ЧМ выходят по две лучшие команды в каждой из подгрупп.