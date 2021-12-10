09:29 10.12.2021
Токаев проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета
Фото: akorda.kz
10 декабря под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Zakon.kz.
Об этом написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.
В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран наблюдателей — Кубы, Молдовы и Узбекистана.
Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период. Этим мероприятием Казахстан завершает свое председательство в организации.отмечено в сообщении.