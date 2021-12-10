Токаев проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран наблюдателей — Кубы, Молдовы и Узбекистана.