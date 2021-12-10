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09:34 10.12.2021

Диетолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Фото: pixabay
Диетолог Светлана Зеленцова заявила, что обезжиренные продукты содержат улучшители вкуса и вредят здоровью, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, большинство из них содержат улучшители вкуса, которые вредят здоровью.

По ее словам, среди них крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и т. д.

Чем более продукт процессирован, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным.Светлана Зеленцова

Жиры необходимы нашему организму. И если рацион по большей части является низкожировым, то в нем закономерно будет слишком много углеводов, что со временем приведет к развитию множества метаболических проблем.

При сокращении количества жиров в рационе человек получает меньше жирорастворимых витаминов (D, А, Е).

Кроме того, жиры необходимы для усвоения некоторых необходимых нам веществ. В частности, кальция. В итоге развиваются дефицитарные состояния, что чревато многими проблемами со здоровьем. Светлана Зеленцова

Врач не рекомендует включать обезжиренные продукты в рацион. В некоторых случаях по медицинским показаниям необходимо ограничивать жиры в рационе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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