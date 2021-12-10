В Таразе 8-летняя девочка пыталась выпрыгнуть из окна

Инцидент произошел вечером 8 декабря. Наряд воинской части 5513 Национальной гвардии заметил на балконе пятого этажа жилого дома девочку, которая пыталась выпрыгнуть из окна.

Начальник войскового наряда рядовой Ерден Ауган немедленно доложил по радиостанции дежурному по войсковым нарядам и участковому инспектору о случившемся. До их прибытия, разговаривая с ребенком, гвардейцы тянули время. Когда прибыл участковый, они вызвали мать девочки и получили доступ в квартиру. отмечается в информации.

Как стало известно, мама девочки заперла ребенка в квартире и ушла в магазин за продуктами, а девочка испугалась, решив, что ее бросили.