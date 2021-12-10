«Вильярреалу» досталась последняя путевка в плей-офф ЛЧ

Важность данного поединка заключалась в том, что победитель получал путевку в 1/8 финала ЛЧ. Встреча прошла в Бергамо и завершилась победой испанского клуба – 3:2. Первыми открыли счет игроки «Вильярреала», на третьей минуте отличился Арно Груневелд с передачи Дани Парехо.

В конце первого тайма Этьен Капу увеличил преимущество гостей. В начале второго тайма Груневелд оформил дубль. Футболисты «Аталанты» сумели сократить отставание благодаря Руслану Малиновскому и Дувану Сапата. Но на большее у них не хватило времени.

«Вильярреал» с 10 очками занял в группе F второе место и вышел в 1/8 финала ЛЧ. «Аталанта» (6) – третья и отправляется в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 13 декабря.