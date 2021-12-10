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10:31 10.12.2021

«Вильярреалу» досталась последняя путевка в плей-офф ЛЧ

Фото: Instagram/villarrealcf
9 декабря в перенесенном матче группового этапа Лиги чемпионов встречались итальянская «Аталанта» и «Вильярреал» из Испании, сообщает Zakon.kz.

Важность данного поединка заключалась в том, что победитель получал путевку в 1/8 финала ЛЧ. Встреча прошла в Бергамо и завершилась победой испанского клуба – 3:2. Первыми открыли счет игроки «Вильярреала», на третьей минуте отличился Арно Груневелд с передачи Дани Парехо.

В конце первого тайма Этьен Капу увеличил преимущество гостей. В начале второго тайма Груневелд оформил дубль. Футболисты «Аталанты» сумели сократить отставание благодаря Руслану Малиновскому и Дувану Сапата. Но на большее у них не хватило времени.  

«Вильярреал» с 10 очками занял в группе F второе место и вышел в 1/8 финала ЛЧ. «Аталанта» (6) – третья и отправляется в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 13 декабря. 

Куандык Шынасилов
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