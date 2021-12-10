10:52 10.12.2021
Популярные мифы об употреблении алкоголя опроверг нарколог
Фото: pixabay
По мнению специалиста, не стоит «увеличивать градус» при употреблении алкоголя, а закусывать рекомендуется картофельным пюре, передает Zakon.kz.
Как утверждает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а продолжать застолье, употребляя после шампанского более крепкий алкоголь, является большой ошибкой, сообщает РИА Новости.
Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование.Психиатр-нарколог Евгений Брюн
Врач пояснил, что народный способ снижения вреда алкоголя и уровня опьянения с помощью употребления масла — миф.
Это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует, потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове.Психиатр-нарколог Евгений Брюн
Также является мифом и выпитая рюмочка «за полчаса до Нового года».
Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь.Психиатр-нарколог Евгений Брюн