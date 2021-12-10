Популярные мифы об употреблении алкоголя опроверг нарколог

Как утверждает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а продолжать застолье, употребляя после шампанского более крепкий алкоголь, является большой ошибкой, сообщает РИА Новости.

Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование. Психиатр-нарколог Евгений Брюн

Врач пояснил, что народный способ снижения вреда алкоголя и уровня опьянения с помощью употребления масла — миф.

Это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует, потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове. Психиатр-нарколог Евгений Брюн

Также является мифом и выпитая рюмочка «за полчаса до Нового года».