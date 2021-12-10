Названы приоритеты в работе газовой отрасли

Теперь, чтобы получить навыки безопасной работы на газопроводах, необязательно будет приезжать из отдаленных регионов в учебный центр. Еще один плюс мобильного приложения — заниматься можно в любое удобное время.

Такое ноу-хау презентовали в Шымкенте, где прошло совещание по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»

В мероприятии приняли участие главные инженеры производственных филиалов компании и специалисты, отвечающие за охрану труда, окружающей среды и обеспечение социально-трудовых условий.

Встреча проходила на базе учебно-курсового комбината газотранспортной компании «Интергаз Центральная Азия» и была распределена по нескольким сессиям. Причем совещание состояло не только из теории, участники отрабатывали навыки безопасности еще и на практике.

Как отметил первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Бахтияр Избасаров, получение практических навыков – главная задача работы учебного комбината.

Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»

Здесь есть все необходимое для обучения наших работников, причем по всем специальностям. Это то, с чем приходится работать на магистральных газопроводах, и условия максимально приближены к реальным. Бахтияр Избасаров

Разработана здесь и своя система оценки знаний сотрудников. Причем экзаменационные тесты предварительно прошли сами руководители структурных подразделений и показали при этом высокий уровень подготовки.

Рефреном всего совещания было то, что защита и сохранность жизни и здоровья работников в производственной деятельности — это безусловный приоритет. Именно так сегодня должны работать современные компании. Поэтому для оценки условий труда в АО НК «КазТрансГаз» применяется процедура «Единая система управления безопасностью и охраной труда». Это целый комплекс мероприятий, методов и средств, направленных на программно-целевое формирование безопасных и здоровых условий труда и их постоянное улучшение.

Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»

Кроме этого, в «Интергаз Центральная Азия» создан производственный совет по безопасности и охране труда, который устанавливает требования к организации, совместных действий с работодателем, работниками и профсоюзом.

Такая целенаправленная работа не остается без внимания. Все производственные филиалы газотранспортной компании являются обладателями «Сертификата доверия», подтверждающего успешную работу в области охраны труда.

Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»

Не обошли вниманием на совещании злободневную тему коронавирусной инфекции. Начиная с марта прошлого года, в самый пик пандемии, во всех производственных филиалах компании были приняты все необходимые меры безопасности.