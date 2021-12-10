Названы приоритеты в работе газовой отрасли
Теперь, чтобы получить навыки безопасной работы на газопроводах, необязательно будет приезжать из отдаленных регионов в учебный центр. Еще один плюс мобильного приложения — заниматься можно в любое удобное время.
Такое ноу-хау презентовали в Шымкенте, где прошло совещание по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.
Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»
В мероприятии приняли участие главные инженеры производственных филиалов компании и специалисты, отвечающие за охрану труда, окружающей среды и обеспечение социально-трудовых условий.
Встреча проходила на базе учебно-курсового комбината газотранспортной компании «Интергаз Центральная Азия» и была распределена по нескольким сессиям. Причем совещание состояло не только из теории, участники отрабатывали навыки безопасности еще и на практике.
Как отметил первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Бахтияр Избасаров, получение практических навыков – главная задача работы учебного комбината.
Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»
Здесь есть все необходимое для обучения наших работников, причем по всем специальностям. Это то, с чем приходится работать на магистральных газопроводах, и условия максимально приближены к реальным.Бахтияр Избасаров
Разработана здесь и своя система оценки знаний сотрудников. Причем экзаменационные тесты предварительно прошли сами руководители структурных подразделений и показали при этом высокий уровень подготовки.
Рефреном всего совещания было то, что защита и сохранность жизни и здоровья работников в производственной деятельности — это безусловный приоритет. Именно так сегодня должны работать современные компании. Поэтому для оценки условий труда в АО НК «КазТрансГаз» применяется процедура «Единая система управления безопасностью и охраной труда». Это целый комплекс мероприятий, методов и средств, направленных на программно-целевое формирование безопасных и здоровых условий труда и их постоянное улучшение.
Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»
Такая целенаправленная работа не остается без внимания. Все производственные филиалы газотранспортной компании являются обладателями «Сертификата доверия», подтверждающего успешную работу в области охраны труда.
Фото: Пресс-служба АО «КазТрансГаз»
Не обошли вниманием на совещании злободневную тему коронавирусной инфекции. Начиная с марта прошлого года, в самый пик пандемии, во всех производственных филиалах компании были приняты все необходимые меры безопасности.
Активно прошла вакцинация работников, практически весь персонал, это 96,3% от общего числа сотрудников, получили прививку, кроме тех, кто имеет противопоказания. Это позволило обеспечить безопасную и бесперебойную транспортировку газа отечественным потребителям и полностью сохранить объемы экспортных поставок.