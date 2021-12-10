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Законодательство РК
11:22 10.12.2021

Избирательного вора задержали в Нур-Султане

Фото: pixabay
Мужчина промышлял серийным воровством стволов от пожарных рукавов, передает Zakon.kz.

Как было установлено сотрудниками Управления полиции района «Байконыр», в течение пяти дней подозреваемому удалось похитить 40 стволов.

18-летний парень путем свободного доступа заходил в торговые дома, отели и совершал кражи металлических стволов от рукавов. Открыв пожарный шкаф, он откручивал стволы и, сложив в сумку, беспрепятственно выносил из здания. Краденное сдавал в ближайший пункт приема металла. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Металлические стволы изъяты полицейскими из пунктов приема металла.

Задержанный в преступлениях признался и подозревается в совершении пяти аналогичных краж на территории столицы. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование.

Оксана Житникова
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