11:22 10.12.2021
Избирательного вора задержали в Нур-Султане
Фото: pixabay
Как было установлено сотрудниками Управления полиции района «Байконыр», в течение пяти дней подозреваемому удалось похитить 40 стволов.
18-летний парень путем свободного доступа заходил в торговые дома, отели и совершал кражи металлических стволов от рукавов. Открыв пожарный шкаф, он откручивал стволы и, сложив в сумку, беспрепятственно выносил из здания. Краденное сдавал в ближайший пункт приема металла. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Металлические стволы изъяты полицейскими из пунктов приема металла.
Задержанный в преступлениях признался и подозревается в совершении пяти аналогичных краж на территории столицы. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.Пресс-служба ДП Нур-Султана
Проводится досудебное расследование.