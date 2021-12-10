Избирательного вора задержали в Нур-Султане

Как было установлено сотрудниками Управления полиции района «Байконыр», в течение пяти дней подозреваемому удалось похитить 40 стволов.

18-летний парень путем свободного доступа заходил в торговые дома, отели и совершал кражи металлических стволов от рукавов. Открыв пожарный шкаф, он откручивал стволы и, сложив в сумку, беспрепятственно выносил из здания. Краденное сдавал в ближайший пункт приема металла. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Металлические стволы изъяты полицейскими из пунктов приема металла.

Задержанный в преступлениях признался и подозревается в совершении пяти аналогичных краж на территории столицы. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование.