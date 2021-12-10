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Законодательство РК
11:55 10.12.2021

Экс-первая ракетка мира стала директором «Роллан Гаррос»

Фото: Instagram/amemauresmo79
Известную французскую теннисистку Амели Моресмо утвердили на должность директора главного грунтового турнира – Roland Garros, сообщает Zakon.kz.

Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос», сменив на этой должности Ги Форже, передает пресс-служба RG. 

Я очень горжусь стать частью команды «Ролан Гаррос». Согласилась стать директором, имея четкие амбиции. Буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперед.Теннисистка Амели Моресмо

За свою теннисную карьеру француженка завоевала 25 титулов в одиночном разряде, из них два чемпионских титула – на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году. В 2009 году Амели завершила карьеру. Занималась тренерской карьерой, в частности, работая с Энди Марреем. 

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