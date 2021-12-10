Экс-первая ракетка мира стала директором «Роллан Гаррос»

Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос», сменив на этой должности Ги Форже, передает пресс-служба RG.

Я очень горжусь стать частью команды «Ролан Гаррос». Согласилась стать директором, имея четкие амбиции. Буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперед. Теннисистка Амели Моресмо

За свою теннисную карьеру француженка завоевала 25 титулов в одиночном разряде, из них два чемпионских титула – на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году. В 2009 году Амели завершила карьеру. Занималась тренерской карьерой, в частности, работая с Энди Марреем.