Наводнение в Мактааральском районе — полтора года спустя

Обычная ночь в начале мая 2020 года. Ничего не подозревающие сельчане спокойно спали в своих домах, когда в их двери «постучались» потоки грязной воды.

Позже выяснится, что причиной наводнения стал прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане, находящемся неподалеку от казахстанско-узбекской границы. Но в момент трагедии перепуганные люди не думали об этом: они вынуждены были посреди ночи эвакуироваться из родных домов, спасая самое ценное — собственные жизни. Многие из них не имели возможности прихватить с собой даже документы и сменную одежду.

В одночасье оставшиеся без крова и средств к существованию жители возвращались на развалины своих по пояс затопленных жилищ в попытках вынести хоть что-то, вытащить из воды скот и домашних питомцев. Никто не скрывал слез и ужаса: «Что с нами будет, куда нам теперь?».

На первое время пострадавших расселяли по родственникам, соседним селам и школам. Всем миром собирали им еду, вещи и гигиенические принадлежности. Однако этого было мало — люди нуждались в домах.

К нам обратились из фонда Birgemiz: «Люди остались без жилья. Как Beeline может помочь?». В первую очередь, мы дали бесплатную связь жителям пяти затопленных поселков. Затем было принято решение о выделении денег на строительство домов. Мы изучили ситуацию: пострадавшие жили в школах, очень много среди них было многодетных семей, и самым актуальным было решение проблем с жильем. Анар Жумагулова, CSR-менеджер Beeline Казахстан

«Кто, если не мы?» — рассудили в компании и выделили средства на строительство сначала 32, а потом еще 18 домов. В общей сложности цена жилищного вопроса составила 800 млн тг, причем на всем протяжении строительства представители оператора следили за его качеством и настаивали на передаче домов именно пострадавшим от наводнения.

Так, усилиями Beeline Казахстан, нескольких благотворительных фондов и акиматов в Туркестанской области вырос новенький микрорайон — светлый, теплый, приветливый, со всеми необходимыми удобствами.

Новоселье первые счастливые семьи справили осенью 2020-го. Спустя год редакция Zakon.kz решила наведаться в гости в Мактааральский район Туркестанской области и узнать, как они обжились и почувствовали ли себя дома на новом месте.

Школа в поселке Мырзакент. Фото: Beeline Казахстан

Здесь, в новом микрорайоне поселка Мырзакент, кажется, ничего не напоминает о трагедии прошлой весны. Уютные чистые улочки, школа, детский сад, игровые площадки и типовые аккуратные дома. Однако местные не забыли ни пережитого шока, ни благодарности тем, кто протянул руку помощи в самую трудную минуту.

Детский сад в поселке Мырзакент. Фото: Beeline Казахстан

Заглядываем в один из домов, где нас с радушием принимает Рыскуль апай. У этой почтенной пожилой женщины пятеро детей и четверо внуков, она живет вместе с младшим сыном и снохой.

В мае 2020 года нас затопило. Раньше, еще при Союзе, я думала, что рядом не плотина, а просто рыбное хозяйство Узбекистана. Поэтому была уверена, что ничего не случится, вода к нам не придет. Когда нас стало затапливать, взяла в охапку детей, вышла из дома — а на улице паника, все бегают, кричат… Нас разместили в колледже в Ильичевке. С нами хорошо обращались, добрые люди помогали. Благодаря внимательному уходу, радует, что пандемия как будто мимо нас прошла — не было потерь среди деревенских. Рыскуль Тугелбаева

Рыскуль Тугелбаева. Фото: Beeline Казахстан

Новый кров ей и ее домочадцам нравится, здесь тепло и комфортно.

Я хочу сказать спасибо всем тем, кто строил эти дома, всему народу Казахстана, нашим властям. Спасибо за то, что не оставили нас на произвол судьбы. Путь страна будет благополучной, а народ здоровым, пусть не будет этой болезни. Пусть не повторится то, что мы пережили. Рыскуль Тугелбаева

Рыскуль апай принимает гостей в своем новом доме, построенном на средства Beeline. Фото: Beeline Казахстан

Рыскуль апай с внуками. Фото: Beeline Казахстан

Ей вторят соседи и «коллеги по несчастью» семья Зорбаевых:

Наше сегодня завтра станет историей. Если бы не люди, которые видели Великую Отечественную войну, освоение целины, люди, которые рассказывали об этом — эти знания не дошли бы до нынешних поколений. Вот и то, что мы пережили, уже история. Наши потомки должны это знать. Они должны знать, кто нам помог. Поэтому мы — люди, ходившие по воде и искавшие спасения — должны рассказывать об этом, оставить память потомкам. Это наш долг. Ведь были затоплены дома, люди были в шоке, потеряны, без документов… Но нас не бросили, заботились о нас с первого дня — власти, бизнес, простой народ. Делали все возможное, не оставили в голоде и холоде, хотя наших детей мы вытаскивали из-под уходящих под воду строений в одних шортиках и футболках. Нам все необходимое привезли.

Фото: Beeline Казахстан «Мы живем в тепле и любви». Фото: Beeline Казахстан

Да, было тяжело и страшно, но сейчас все хорошо. Слава Богу, здоровы наши внуки и правнуки, мы здоровы. Мы живем в тепле и любви — своих семей и целого народа Казахстана. Спасибо! подытожила Сарсенкул апай.

По воспоминаниям Сарсенкул апай, лето 2020 года выдалось жарким, что не помешало начать срочное строительство. Рабочие трудились в пыли, под палящим солнцем днями напролет. Благодаря этому всего за несколько месяцев на месте хлопковых полей был воздвигнут жилой район с современной инфраструктурой.

Сарсенкул апай. Фото: Beeline Казахстан

Покидая гостеприимный поселок, журналисты думали о том, что тепло и свет в нем — достижение не только грамотно проведенных инженерных коммуникаций, но и царящего среди местных жителей настроения благодарности и взаимопомощи. Потому что, однажды потеряв все, эти люди обрели большее — понимание того, что, несмотря на перипетии судьбы, мы вместе. Это самое главное.