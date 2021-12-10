Tele2/Altel обеспечивает более 60% мобильного трафика страны

Эксперты отталкивались от данных замеров сервиса Speedtest компании Ookla, который аккумулирует реальные замеры десятков тысяч абонентов всех сотовых операторов Казахстана. Благодаря тестовой инфраструктуре Ookla собирает информацию из различных локаций и со всех типов устройств в любое время суток. На сегодняшний день это самый объективный измеритель скорости.

Фото: Finprom

Speedtest не только открыто публикует данные по скоростным замерам в сотнях стран, но и награждает операторов за лучшие скоростные показатели. Tele2 завершил 2020 и начал 2021 год в статусе победителя в номинациях «Самая быстрая скорость мобильного интернета», «Лучшее покрытие» и «Лучшая мобильная сеть» в стране. СEO Ookla Даг Саттлс подчеркнул, что награды являются свидетельством исключительной эффективности оператора Tele2 в 2020-2021 годах. При этом участие в замерах принимали и жители сел, подключенных по программе «250+». Напомним, оператор по итогам 2020 года подключил к сети 238 отдаленных СНП.

Фото: Finprom

Наши клиенты генерируют 60% общего потребления мобильного интернета страны. При этом среднерыночный рост потребления дата-трафика составил 29%, а в нашей сети — 34%. Конечно, обслуживание и поддержка высокого качества передачи данных и голосовых сервисов требует значительных и рационально распределенных инвестиций. Мы сфокусированы не только на росте финансирования развития сети, но, в первую очередь, на результативности от каждого вложения. Это помогает нам быть в лидерах как по скорости, что подтверждает Speedtest, так и по трафику. Сергей Коньков, CEO Tele2/Altel

Кроме того, аналитики подсчитали, что в 2020 году объем трафика мобильных операторов составил 2,85 эксабайта. Наибольший трафик потребили абоненты именно Tele2/Altel — 1,7 эксабайта.

Tele2/Altel в 2021 году увеличил инвестиции в капитальные затраты в развитие инфраструктуры более чем в два раза (+116%) в сравнении с 2019.

Мы наблюдаем положительный синергетический эффект от взаимодействия команд экспертов «Казахтелеком» и Tele2/Altel для имплементации решений «умных инвестиций». То есть каждое наше вложение в развитие сети, ядра и технологии гарантирует максимально эффективный результат для каждого пользователя. Наталья Лян, директор по управлению внешними активами АО «Казахтелеком» и председатель наблюдательного совета Tele2/Altel

На улучшение скорости интернета благотворно повлияло внедрение в сети оператора протокола IPv6, который пришел на смену устаревшему IPv4. Следует отметить, что на текущий момент Tele2/Altel — единственный оператор, который запустил в коммерческую эксплуатацию эту технологию. Также на общую картину в разрезе страны позитивное воздействие оказали тестовые зоны 5G. Сети пятого поколения обеспечивают скорость, в разы превосходящую LTE. Показатели замеров сайтов 5G-оператора Tele2, расположенных на Медео, Шымбулаке и улице Панфилова, превысили отметку 1,2 гбит/сек.