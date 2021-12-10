Tele2/Altel обеспечивает более 60% мобильного трафика страны
Эксперты отталкивались от данных замеров сервиса Speedtest компании Ookla, который аккумулирует реальные замеры десятков тысяч абонентов всех сотовых операторов Казахстана. Благодаря тестовой инфраструктуре Ookla собирает информацию из различных локаций и со всех типов устройств в любое время суток. На сегодняшний день это самый объективный измеритель скорости.
Фото: Finprom
Фото: Finprom
Наши клиенты генерируют 60% общего потребления мобильного интернета страны. При этом среднерыночный рост потребления дата-трафика составил 29%, а в нашей сети — 34%. Конечно, обслуживание и поддержка высокого качества передачи данных и голосовых сервисов требует значительных и рационально распределенных инвестиций. Мы сфокусированы не только на росте финансирования развития сети, но, в первую очередь, на результативности от каждого вложения. Это помогает нам быть в лидерах как по скорости, что подтверждает Speedtest, так и по трафику.Сергей Коньков, CEO Tele2/Altel
Tele2/Altel в 2021 году увеличил инвестиции в капитальные затраты в развитие инфраструктуры более чем в два раза (+116%) в сравнении с 2019.
Мы наблюдаем положительный синергетический эффект от взаимодействия команд экспертов «Казахтелеком» и Tele2/Altel для имплементации решений «умных инвестиций». То есть каждое наше вложение в развитие сети, ядра и технологии гарантирует максимально эффективный результат для каждого пользователя.Наталья Лян, директор по управлению внешними активами АО «Казахтелеком» и председатель наблюдательного совета Tele2/Altel
На улучшение скорости интернета благотворно повлияло внедрение в сети оператора протокола IPv6, который пришел на смену устаревшему IPv4. Следует отметить, что на текущий момент Tele2/Altel — единственный оператор, который запустил в коммерческую эксплуатацию эту технологию. Также на общую картину в разрезе страны позитивное воздействие оказали тестовые зоны 5G. Сети пятого поколения обеспечивают скорость, в разы превосходящую LTE. Показатели замеров сайтов 5G-оператора Tele2, расположенных на Медео, Шымбулаке и улице Панфилова, превысили отметку 1,2 гбит/сек.
В планах компании на 2022 год и далее — продолжать улучшать качественные показатели сети благодаря разумному инвестированию в ее развитие. Мы привлекаем лучших талантов и экспертов, проводим постоянный мониторинг и анализ процессов. Это позволит нам продолжать обеспечивать более половины трафика мобильного интернета для всей страны, стабильно улучшая его качество из года в год.Сергей Коньков, CEO Tele2/Altel