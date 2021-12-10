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Законодательство РК
13:10 10.12.2021

Башимов: Создание Национальной ассоциации потребителей  необходимо в Казахстане

Фото: Из личного архива Марата Башимова
Инициативу о поднятии статуса государственного органа, защищающего права потребителей, и создании Национальной ассоциации общественных объединений потребителей в Казахстане поддержал директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Башимов уверен, что настало время поднять защиту прав потребителей на необходимый уровень, ведь все 19 млн казахстанцев — это потребители каких-либо услуг и товаров.

Разрабатывается социально важный законопроект, который должен дать возможность эффективно защищать права потребителей. Общество должно поддержать необходимый всем нам закон. В цивилизованных странах не дай бог тому же бизнесмену нарушить права потребителей, «сгорит». Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов

По его словам, он уже ознакомился с предварительной версией законопроекта и отметил несколько основных инициатив, которые содержатся в нем.  

Первое – создать, укрепить и наделить полномочиями Национальную ассоциацию общественных объединений потребителей (НАООП) на примере того же «Атамекена». Второй момент заключается в создании института омбудсмена (Уполномоченного по защите прав потребителей) на примере того же института, как у бизнеса или по правам детей. Такие инициативы для народа должны начать работать с чистого листа и быть независимыми. На мой взгляд, Ассоциация должна заработать с нуля в новом формате.Марат Башимов

Отмечается, что по результатам предварительного социологического опроса 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института Омбудсмена.  

Третье — в проекте закона приняты пожелания общественных объединений по реституции нормы о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю. В целом можно сказать, что в проекте закона большой акцент поставлен на усиление и развитие гражданского общества (общественных организаций), упрощение и улучшение условий для потребителей. Кроме того, предусмотрено правовое регулирование в электронной торговле. Это сейчас один из актуальных вопросов для каждого потребителя.Директор Экспертного института Европейского права и прав человека

По данным Минторговли, при разработке пакета поправок в законодательство по вопросам защиты прав потребителей проведена следующая работа:

  • изучены результаты анализа закона, проведенного Институтом законодательства и правовой информации МЮ РК в 2021 году;

  • изучен международный опыт в сфере защиты прав потребителей (таких стран, как США, Канада, Норвегия, Турция, КНР, Япония, Корея, стран Европейского союза);

  • проанализированы и обобщены обращения граждан, общественных объединений касательно практики применения и проблем действующего закона (60-70% предложений, предусмотренных в законопроекте, поступили от общественных объединений потребителей);

  • изучены результаты социологического исследования и аналитических данных по вопросам защиты прав потребителей;

  • проведены рабочие встречи с представителями общественных объединений потребителей, НПП по вопросу институционального усиления защиты прав потребителей.

Анастасия Московчук
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