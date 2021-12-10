Башимов: Создание Национальной ассоциации потребителей  необходимо в Казахстане

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Башимов уверен, что настало время поднять защиту прав потребителей на необходимый уровень, ведь все 19 млн казахстанцев — это потребители каких-либо услуг и товаров.

Разрабатывается социально важный законопроект, который должен дать возможность эффективно защищать права потребителей. Общество должно поддержать необходимый всем нам закон. В цивилизованных странах не дай бог тому же бизнесмену нарушить права потребителей, «сгорит». Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов

По его словам, он уже ознакомился с предварительной версией законопроекта и отметил несколько основных инициатив, которые содержатся в нем.

Первое – создать, укрепить и наделить полномочиями Национальную ассоциацию общественных объединений потребителей (НАООП) на примере того же «Атамекена». Второй момент заключается в создании института омбудсмена (Уполномоченного по защите прав потребителей) на примере того же института, как у бизнеса или по правам детей. Такие инициативы для народа должны начать работать с чистого листа и быть независимыми. На мой взгляд, Ассоциация должна заработать с нуля в новом формате. Марат Башимов

Отмечается, что по результатам предварительного социологического опроса 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института Омбудсмена.

Третье — в проекте закона приняты пожелания общественных объединений по реституции нормы о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю. В целом можно сказать, что в проекте закона большой акцент поставлен на усиление и развитие гражданского общества (общественных организаций), упрощение и улучшение условий для потребителей. Кроме того, предусмотрено правовое регулирование в электронной торговле. Это сейчас один из актуальных вопросов для каждого потребителя. Директор Экспертного института Европейского права и прав человека

По данным Минторговли, при разработке пакета поправок в законодательство по вопросам защиты прав потребителей проведена следующая работа: