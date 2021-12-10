Башимов: Создание Национальной ассоциации потребителей необходимо в Казахстане
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
Башимов уверен, что настало время поднять защиту прав потребителей на необходимый уровень, ведь все 19 млн казахстанцев — это потребители каких-либо услуг и товаров.
Разрабатывается социально важный законопроект, который должен дать возможность эффективно защищать права потребителей. Общество должно поддержать необходимый всем нам закон. В цивилизованных странах не дай бог тому же бизнесмену нарушить права потребителей, «сгорит». Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов
По его словам, он уже ознакомился с предварительной версией законопроекта и отметил несколько основных инициатив, которые содержатся в нем.
Первое – создать, укрепить и наделить полномочиями Национальную ассоциацию общественных объединений потребителей (НАООП) на примере того же «Атамекена». Второй момент заключается в создании института омбудсмена (Уполномоченного по защите прав потребителей) на примере того же института, как у бизнеса или по правам детей. Такие инициативы для народа должны начать работать с чистого листа и быть независимыми. На мой взгляд, Ассоциация должна заработать с нуля в новом формате.Марат Башимов
Отмечается, что по результатам предварительного социологического опроса 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института Омбудсмена.
Третье — в проекте закона приняты пожелания общественных объединений по реституции нормы о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю. В целом можно сказать, что в проекте закона большой акцент поставлен на усиление и развитие гражданского общества (общественных организаций), упрощение и улучшение условий для потребителей. Кроме того, предусмотрено правовое регулирование в электронной торговле. Это сейчас один из актуальных вопросов для каждого потребителя.Директор Экспертного института Европейского права и прав человека
По данным Минторговли, при разработке пакета поправок в законодательство по вопросам защиты прав потребителей проведена следующая работа:
изучены результаты анализа закона, проведенного Институтом законодательства и правовой информации МЮ РК в 2021 году;
изучен международный опыт в сфере защиты прав потребителей (таких стран, как США, Канада, Норвегия, Турция, КНР, Япония, Корея, стран Европейского союза);
проанализированы и обобщены обращения граждан, общественных объединений касательно практики применения и проблем действующего закона (60-70% предложений, предусмотренных в законопроекте, поступили от общественных объединений потребителей);
изучены результаты социологического исследования и аналитических данных по вопросам защиты прав потребителей;
проведены рабочие встречи с представителями общественных объединений потребителей, НПП по вопросу институционального усиления защиты прав потребителей.