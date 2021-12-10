Стало известно, на какие услуги чаще всего жаловались казахстанцы в 2021 году

Как отметил глава МТИ Бахыт Султанов, такая ситуация свидетельствует не только о наличии проблем в этой сфере, но и о постепенном повышении уровня потребительской культуры. О том, какие сферы услуг являются антилидерами по жалобам от потребителей, читайте в материале Zakon.kz.

Вопросы, больше беспокоящие потребителей, в целом повторяются из года в год, в сферах по итогам 10 месяцев 2021 года это: наибольшее количество жалоб в сфере розничной торговли, на которую приходится порядка 55% жалоб от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 4530, в 2021 году – 106 30 жалоб, рост в 2,3 раза), в основном жалобы по поводу отказов в возврате товаров, возврате денежных средств за бракованные товары, обман потребителей по качеству товара и т.д.;

второе – сфера бытовых услуг, 16% обращений от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 2553, в 2021 году – 3038), в основном жалобы по некачественному и несвоевременному оказанию услуг: услуги парикмахерских и косметологические услуги, услуги по ремонту квартир и бытовой техники, особое место занимают услуги по изготовлению мебели;

третье – 9,8% обращений от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 85, в 2021 году – 1899, рост в 2234%), например, жалобы, которые не входят в компетенцию Комитета, жалобы на ценообразование, социальные вопросы, встречались вопросы, затрагивающие морально-этические нормы и проблемы языковой политики при оказании услуг и продаже товаров;

четвертое – 5,3% жалоб поступило от потребителей электронной торговли (в 2020 году – 378, в 2021 году – 1899, рост составил 273%), потребители жалуются на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие предлагаемого товара описанию, отказ интернет-сайтов в возврате товара и денежных средств, а также касательно участившихся фактов мошенничества;

пятое – 4,2% жалоб приходится на услуги ЖКХ (в 2020 году – 428, в 2021 году – 818, рост почти в два раза), услуги жилищно-коммунального хозяйства также подвергаются критике и жалобам со стороны потребителя. Здесь обращения поступают в основном касательно текущего ремонта домов, уборки в подъездах, вывоза мусора, содержания детских площадок и ухода за насаждениями во дворах.

Ситуация с авиаперевозками в Казахстане обстоит куда лучше, чем вышеперечисленные сферы, однако и здесь наблюдается рост. Обращений по поводу услуг бронирования, услуг для пассажиров при ожидании рейса в аэропортах страны, условий обмена и возврата авиабилетов и всего прочего за текущий год поступило 352, хотя за 2020 год – всего 186.

Статистика обращений казахстанцев касательно услуг связи и финансовых услуг отражает примерно одинаковые показатели за 10-месячный период этого года. Однако в прошлом году граждане на страховые, лизинговые, брокерские компании и банки жаловались куда меньше. Если в прошлом году в ведомство поступило всего 127 жалоб, то в этом году уже 295, а процент жалоб от общего количества сфер составил 1,5%.

Услуги медицины и сфера общественного питания находятся примерно на одном уровне по количеству жалоб. Несмотря на пандемию, согласно данным, за 10 месяцев прошлого года количество обращений составило всего 87, а за такой же период 2021 года – 213. Процент в 2021 году от общего количества жалоб по линии медицины и общепита равен 1,1%.

Все вышеперечисленные услуги являются необходимыми для обеспечения качественной жизнедеятельности граждан страны. Несмотря на увеличение количества жалоб и обращений со стороны потребителей, уполномоченные органы стараются не оставаться в стороне и предпринимать соответствующие меры. Так, в 2021 году Комитет по защите прав потребителей РК приступил к разработке второго пакета поправок в законодательство.