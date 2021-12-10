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Законодательство РК
13:16 10.12.2021

Стало известно, на какие услуги чаще всего жаловались казахстанцы в 2021 году

Фото: Pixabay
На сегодняшний день в Казахстане существует сразу десяток проблемных сфер, на оказание услуг в которых граждане жалуются ежедневно. По данным Минторговли, за 10 месяцев текущего года количество жалоб со стороны потребителей перевалило за прошлогодний годовой объем.

Как отметил глава МТИ Бахыт Султанов, такая ситуация свидетельствует не только о наличии проблем в этой сфере, но и о постепенном повышении уровня потребительской культуры. О том, какие сферы услуг являются антилидерами по жалобам от потребителей, читайте в материале Zakon.kz.

Вопросы, больше беспокоящие потребителей, в целом повторяются из года в год, в сферах по итогам 10 месяцев 2021 года это:

  • наибольшее количество жалоб в сфере розничной торговли, на которую приходится порядка 55% жалоб от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 4530, в 2021 году – 106 30 жалоб, рост в 2,3 раза), в основном жалобы по поводу отказов в возврате товаров, возврате денежных средств за бракованные  товары, обман потребителей по качеству товара и т.д.;  

  • второе – сфера бытовых услуг, 16% обращений от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 2553, в 2021 году – 3038), в основном жалобы по некачественному и несвоевременному оказанию услуг: услуги парикмахерских и косметологические услуги, услуги по ремонту квартир и бытовой техники, особое место занимают услуги  по изготовлению мебели;  

  • третье – 9,8% обращений от общего числа всех поступивших жалоб (в 2020 году – 85, в 2021 году – 1899, рост в 2234%), например, жалобы, которые не входят в компетенцию Комитета, жалобы на ценообразование, социальные вопросы, встречались вопросы, затрагивающие морально-этические нормы и проблемы языковой политики при оказании услуг и продаже товаров;   

  • четвертое – 5,3% жалоб поступило от потребителей электронной торговли (в 2020 году – 378, в 2021 году – 1899, рост составил 273%), потребители жалуются на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие предлагаемого товара описанию, отказ интернет-сайтов в возврате товара и денежных средств, а также касательно участившихся фактов мошенничества;

  • пятое – 4,2% жалоб приходится на услуги ЖКХ (в 2020 году – 428, в 2021 году – 818, рост почти в два раза), услуги жилищно-коммунального хозяйства также подвергаются критике и жалобам со стороны потребителя. Здесь обращения поступают в основном касательно текущего ремонта домов, уборки в подъездах, вывоза мусора, содержания детских площадок и ухода за насаждениями во дворах.

Ситуация с авиаперевозками в Казахстане обстоит куда лучше, чем вышеперечисленные сферы, однако и здесь наблюдается рост. Обращений по поводу услуг бронирования, услуг для пассажиров при ожидании рейса в аэропортах страны, условий обмена и возврата авиабилетов и всего прочего за текущий год поступило 352, хотя за 2020 год – всего 186.

Статистика обращений казахстанцев касательно услуг связи и финансовых услуг отражает примерно одинаковые показатели за 10-месячный период этого года. Однако в прошлом году граждане на страховые, лизинговые, брокерские компании и банки жаловались куда меньше. Если в прошлом году в ведомство поступило всего 127 жалоб, то в этом году уже 295, а процент жалоб от общего количества сфер составил 1,5%.

Услуги медицины и сфера общественного питания находятся примерно на одном уровне по количеству жалоб. Несмотря на пандемию, согласно данным, за 10 месяцев прошлого года количество обращений составило всего 87, а за такой же период 2021 года – 213. Процент в 2021 году от общего количества жалоб по линии медицины и общепита равен 1,1%.

Все вышеперечисленные услуги являются необходимыми для обеспечения качественной жизнедеятельности граждан страны. Несмотря на увеличение количества жалоб и обращений со стороны потребителей, уполномоченные органы стараются не оставаться в стороне и предпринимать соответствующие меры. Так, в 2021 году Комитет по защите прав потребителей РК приступил к разработке второго пакета поправок в законодательство.
Анастасия Московчук
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