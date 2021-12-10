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Законодательство РК
13:25 10.12.2021

«Ледовое побоище» устроили юные хоккеисты в Самарской области

Фото: pixabay
В рамках первенства Приволжского федерального округа среди команд, возраст игроков которых не превышает 12 лет, произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Данный  инцидент зафиксирован в матче между тольяттинским «Волгарем» и «Кометой» из Самарской области. После того, как арбитр дал финальный свисток, хоккеисты проигравшей команды начали потасовку, которая переросла в массовую драку.

Сама игра закончилась успехом «Волгаря», который победил со счетом 4:1.

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