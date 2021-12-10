«Ледовое побоище» устроили юные хоккеисты в Самарской области

Данный инцидент зафиксирован в матче между тольяттинским «Волгарем» и «Кометой» из Самарской области. После того, как арбитр дал финальный свисток, хоккеисты проигравшей команды начали потасовку, которая переросла в массовую драку.

Сама игра закончилась успехом «Волгаря», который победил со счетом 4:1.