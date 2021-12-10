13:25 10.12.2021
«Ледовое побоище» устроили юные хоккеисты в Самарской области
Фото: pixabay
В рамках первенства Приволжского федерального округа среди команд, возраст игроков которых не превышает 12 лет, произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.
Данный инцидент зафиксирован в матче между тольяттинским «Волгарем» и «Кометой» из Самарской области. После того, как арбитр дал финальный свисток, хоккеисты проигравшей команды начали потасовку, которая переросла в массовую драку.
Сама игра закончилась успехом «Волгаря», который победил со счетом 4:1.