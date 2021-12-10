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Законодательство РК
13:25 10.12.2021

В Туркестане отметили 30-летие Независимости Казахстана на международном уровне

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области
Одна из величайших побед независимости — обновленный Туркестан. Об этом сегодня в Туркестане рассказали участники торжественного мероприятия «Тұғырлы бол, Тәуелсіздік», посвященного 30-летию Независимости РК, передает Zakon.kz.

Торжественное собрание открылось хореографически – музыкальным театрализованным представлением «Тәуелсіздік-тірегім». В историческом ключе прозвучали поздравительные речи о Казахстане, шагнувшем в новую эпоху, он прошел более четверти века пути.

концерт

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравили общественность с великим праздником и вручили государственные награды гражданам, внесшим вклад в развитие Туркестанского региона.

сцена награда

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

На груди выдающихся личностей сияли ордена «Парасат», «Достық», «Құрмет».

концерт

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

Вместе с тем были вручены орден «Еңбек Даңқы», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и Почетная грамота Республики Казахстан. На праздничном мероприятии, прошедшем в многопрофильном комплексе «Конгресс Холл», выступили звезды тюркского мира и казахстанской эстрады.

награждение

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

Анастасия Московчук
30 лет Независимости Казахстана Кушербаев Крымбек Шукеев Умирзак Туркестанская область
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