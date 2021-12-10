В Туркестане отметили 30-летие Независимости Казахстана на международном уровне

Торжественное собрание открылось хореографически – музыкальным театрализованным представлением «Тәуелсіздік-тірегім». В историческом ключе прозвучали поздравительные речи о Казахстане, шагнувшем в новую эпоху, он прошел более четверти века пути.

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравили общественность с великим праздником и вручили государственные награды гражданам, внесшим вклад в развитие Туркестанского региона.

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

На груди выдающихся личностей сияли ордена «Парасат», «Достық», «Құрмет».

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

Вместе с тем были вручены орден «Еңбек Даңқы», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и Почетная грамота Республики Казахстан. На праздничном мероприятии, прошедшем в многопрофильном комплексе «Конгресс Холл», выступили звезды тюркского мира и казахстанской эстрады.