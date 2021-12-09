Фонд «Даму» рассказал о влиянии госпрограмм на развитие сектора МСБ

Так, согласно аналитике, за последние семь лет Правительство через Фонд «Даму» обеспечило объемы льготного финансирования МСБ, сопоставимые со странами ОЭСР: бюджет программ поддержки МСБ за этот период составил 857,0 млрд тенге. Данные меры позволили профинансировать 115,4 тысяч проектов МСБ на общую сумму 4,9 трлн тенге.

Динамика изменения портфеля банков второго уровня по кредитам МСБ в 2014-2020 годах свидетельствует о том, что инструменты господдержки выполнили свои задачи: за 7 лет портфель кредитов МСБ вырос с 3,2 трлн до 4,2 трлн тенге, доля МСБ в портфеле выросла с 22,9% до 26,9%, портфель кредитов малому бизнесу обрабатывающей промышленности вырос с 229 млрд до 337 млрд тенге, доля МСБ в промышленности выросла до 25,2%.

При этом с 2018 года наблюдается снижение доли МСБ в общем портфеле кредитов БВУ, что связано с увеличением доли потребительского кредитования как населения так и бизнеса за счет упрощенной процедуры и коротких сроков получения потребительских кредитов. Кроме того, потребительские кредиты получили широкое распространения за счет появления маркетплейсов и интеграции банками собственных продуктов во многих сферах жизни населения.

Широкий доступ малого бизнеса к кредитам активизировал его инвестиционную деятельность. В 2014-2020 годах инвестиции в основной капитал малого бизнеса росли, опережая рынок. Акцент госпрограмм на обрабатывающую промышленность стимулировал рост инвестиций в данном секторе. Активная инвестиционная деятельность предпринимателей выразилась в росте количества субъектов МСБ и новых производственных предприятий.

Новые малые и средние предприятия обеспечили создание новых рабочих мест. Вклад МСБ в занятость достиг 39,8%, отдельно вклад МСБ в занятость в обрабатывающей промышленности достиг 47,6%.