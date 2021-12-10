БК Olimpbet стал генеральным спонсором боксерского вечера в Нур-Султане

Букмекерская контора Olimpbet выступит генеральным спонсором главного боксерского события года в Казахстане, а клиенты компании смогут попасть на него бесплатно. В своих социальных сетях Olimpbet разыграет 25 билетов – как стандартной, так и VIP-категории. Победителей определят случайным образом 16 декабря.

Fight Night станет историческим событием для Казахстана. На турнире впервые за 20 лет выявят сильнейшего в борьбе за титул чемпиона страны по боксу. За него поспорят Ержан Залилов и Искандер Харсан, которые сойдутся в весовой категории до 55,3 кг. В соглавном бою вечера казахстанский тяжеловес Иван Дычко встретится с россиянином Александром Устиновым.

Ключевым событием вечера станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом. Елеусинов – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге в его послужном списке десять побед в десяти боях, из которых шесть – нокаутом. В случае победы Елеусинов станет вторым чемпионом мира из Казахстана по версии IBO после Геннадия Головкина.

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