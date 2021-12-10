Новый Дом культуры построили в Жамбылской области

Аким Жамбылской области поздравил всех с наступающим главным праздником страны – Днем Независимости РК.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

За 30 лет Независимости мы прошли большой путь. Наше главное богатство – это мир и согласие между народами. Вы становитесь свидетелями того, как преображаются населенные пункты. Благодаря поддержке главы государства в вашем селе полностью решены вопросы, связанные с водоснабжением, газификацией, ремонтом дорог. Не остаются в стороне и вопросы развития духовно-культурной сферы. На сегодня культура входит в число важнейших приоритетов развития любого государства. Мы верим, что здесь будут воспитываться талантливые люди, которые прославятся на весь мир. Важно проводить в новом Доме культуры общественно значимые, культурные мероприятия для укрепления духа народа. Пусть новые социальные объекты станут символом наших будущих успехов. Пусть наша Родина развивается, крепнет и процветает! Аким области Бердибек Сапарбаев

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Дом культуры построен в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі». Подрядчик – ТОО «Нұрбек». Актовый зал оборудован современной техникой и способен вместить до 180 человек. Стоит отметить, что изначально подрядная организация планировала построить зал вместимостью 90 человек. По просьбе жителей после вмешательства акима области было принято решение построить большой зал. В Доме культуры планируется открыть три кружка: танцевальный кружок «Фламинго», кружок игры на домбре, кружок выразительного чтения.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Открытие Дома культуры стало отличным подарком ко Дню Независимости для нурлыкентцев. Появилась возможность в комфортных условиях заниматься творчеством. Председатель сельского Совета ветеранов Назар Калдан

Жители уверены, что новый объект станет излюбленным местом культурного отдыха.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом.