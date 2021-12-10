Саммит Путина и Байдена: что будет дальше?

За два часа переговоров стороны смогли обсудить лишь часть имеющихся противоречий. В частности, за рамками повестки остались вопросы касательно изменения климата, энергетики и пандемии.

Как и ожидалось, центральное место в переговорах заняла тема Украины. Фактически именно возросший алармизм вокруг возможности силового решения проблемы Донбасса стал одной из причин организации встречи.

Главы России и США не ставили перед собой задачу обеспечить прогресс по Минским договоренностям. Стороны встретились, чтобы четко проговорить свои позиции относительно видения решения проблемы Украины.

Москва настаивала на деструктивности линии Киева, который, по мнению российской стороны, нацелен на полный демонтаж Минских соглашений. Причину подобного поведения Украины Россия видит в текущей стратегии НАТО, а именно, в стремлении альянса наращивать военный потенциал у российских рубежей. По этой причине президент РФ продолжает добиваться предоставления со стороны стран Запада надежных юридических гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

Вашингтон в свою очередь заявил об «угрожающих» передвижениях российских войск вблизи украинских границ, расценивая их как подготовку к военной операции. В качестве рычага воздействия на Москву США намереваются использовать расширенный арсенал санкций, которые, по задумке Белого дома, должны окончательно отрезать РФ от мировой экономики и финансовых рынков.

Нужно отметить, что помимо Украины в поле обсуждения глав России и США оказались вопросы двухсторонних отношений, стратегической стабильности в области кибербезопасности и проблема «ядерной сделки» Ирана.

Так, стратегический диалог по вопросам кибербезопасности, налаженный по итогам июньских переговоров в Женеве, уже показал свою эффективность. Данное направление видится Москве и Вашингтону в качестве одного из наиболее перспективных.

Факт того, что Владимир Путин и Джо Байден сфокусировали внимание на иранском треке внешней политики, не был случайностью. В конце ноября 2021 года после многомесячной паузы стартовал седьмой раунд консультаций по восстановлению СВПД.

Новая президентская администрация в Иране во главе с Эбрахимом Раиси показала, что намерена придерживаться тактики ведения жестких переговоров. Именно поэтому Вашингтон и Москва использовали встречу на высшем уровне для дополнительных консультаций по данному вопросу.

Эффекты и последствия

Хотя прорывных договоренностей на видеосаммите достигнуто не было, сам факт встречи президентов России и США, несомненно, имел ряд положительных эффектов.

Во-первых, переговоры между лидерами России и США были восприняты мировым сообществом как шаг к стабилизации международной обстановки. Партнеры Москвы и Вашингтона рассчитывают, что российско-американские контакты и диалог продолжатся и в 2022 году.

Во-вторых, по итогам переговоров было объявлено, что стороны готовы к предметным консультациям по чувствительным вопросам, к числу которых относится кейс Украины, а также проблема дальнейшего взаимодействия России и НАТО.

Безусловно, подобные заявления нельзя расценивать как окончательные договоренности.

Однако глава Белого дома заявил о готовности вместе с ключевыми союзниками по Североатлантическому альянсу обсуждать озабоченности Москвы, и это уже можно расценивать как мощный сигнал к деэскалации.

В-третьих, консультации Владимира Путина и Джо Байдена существенно снизили шансы введения масштабного пакета экономических ограничений против России. Понятно, что от практики санкционного давления стороны отказаться не готовы. Однако вероятность введения превентивных санкций значительно снизилась.

В целом можно заключить, что на современном этапе ни Россия, ни США не заинтересованы в эскалации конфликта вокруг Украины.

В своих последних заявлениях президент США дает понять, что рассчитывает на диалог. Именно этого и добивалась Москва, что создает все условия для преодоления критической фазы нынешнего кризиса.