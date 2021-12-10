Снег, туман и сильный ветер – погода в Казахстане на 11 декабря

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК – с низовой метелью. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Ночью и утром в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, юго-западе и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В центре и на юго-востоке Восточно-Казахстанкой области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жарминском районе – порывы 23-28 м/с.

На северо-западе Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – 20-25, порывы 29 м/с и более.

Ночью на севере, в центре, днем на востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Днем на юге Актюбинской области ожидается гололед, на северо-западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, ночью в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской и Костанайской областей, ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 11-13 декабря, согласно которому казахстанцев ожидает новая волна холода.