Давно не видел и соскучился – Назарбаев участникам ЕАЭС

Уважаемые члены Высшего совета, уважаемые участники сегодняшней встречи, я искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Евразийского экономического совета, хотя бы так лицезреть, потому что давно не видел, соскучился. И я рад видеть вас здоровыми и красивыми. Нурсултан Назарбаев

Он отметил, что сегодня больше, чем когда-либо, необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран. На фоне глобального кризиса важно доверять, беречь и укреплять ЕАЭС. И лишь согласованные усилия всех сторон станут ключом к тому, чтобы вывести экономики стран на путь восстановления и роста.

Ранее Первый Президент Казахстана пригласил Азербайджан присоединиться к ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.

В заключении своего выступления Нурсултан Назарбаев поздравил всех участников с наступающим Новым годом.