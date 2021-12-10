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Законодательство РК
16:24 10.12.2021

Давно не видел и соскучился – Назарбаев участникам ЕАЭС

Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев обратился ко всем участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Zakon.kz.
Уважаемые члены Высшего совета, уважаемые участники сегодняшней встречи, я искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Евразийского экономического совета, хотя бы так лицезреть, потому что давно не видел, соскучился. И я рад видеть вас здоровыми и красивыми.Нурсултан Назарбаев

Он отметил, что сегодня больше, чем когда-либо, необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран. На фоне глобального кризиса важно доверять, беречь и укреплять ЕАЭС. И лишь согласованные усилия всех сторон станут ключом к тому, чтобы вывести экономики стран на путь восстановления и роста. 

Ранее Первый Президент Казахстана пригласил Азербайджан присоединиться к ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.

В заключении своего выступления Нурсултан Назарбаев поздравил всех участников с наступающим Новым годом.

Тамила Языкова
ЕАЭС Назарбаев Нурсултан Казахстан
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