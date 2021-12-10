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Законодательство РК
16:57 10.12.2021

Cуд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Фото: WikiCommons
Высокий суд Лондона рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только 10 декабря, передает Zakon.kz.

Согласно решению, дело вернули в суд района Вестминстер, и Ассанж останется под стражей, пишет РИА Новости.

Всемирную известность основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке, в которых говорилось о случайной гибели мирных граждан.

Также он разгласил данные об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году Посольство Эквадора в Лондоне предоставило Джулиану Ассанжу убежище, когда он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года, после отказа со стороны эквадорских властей ему в убежище на территории посольства в Лондоне, основателя WikiLeaks арестовала британская полиция. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения по 18 уголовным делам.

В лондонской тюрьме Белмарш Джулиан Ассанж находится с 2019 года. В январе английский суд отказался выдать журналиста американским властям.

Оксана Житникова
Ассанж Джулиан Лондон США
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