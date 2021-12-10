Казахстанские бизнесмены просят отменить документ о происхождении товара

Казахстанские предприниматели для реализации своего товара обязаны предоставлять сертификат о его происхождении. Все это делается для участия в госзакупках.

По словам эксперта по госзакупкам и члена Палаты юридических консультантов по Восточно-Казахстанской области Александра Круглова, ранее такой сертификат был нужен, если сумма товара превышала 1000 МРП, но с этого года документ о происхождении товара требуется при любой сумме договора. Отмечается, что норма касается не только товаров, но и работ.

Требование само по себе глупое. Дело в том, что сертификат о происхождении товара – это чисто таможенный документ. Его статус определен Таможенным кодексом РК и Таможенным кодексом ЕАЭС. Смысл документа – это применение таможенных тарифных преференций при импорте товара. То есть по определенным странам могут быть пониженные ставки таможенных пошлин. Весь смысл сертификата – установление страны происхождения товара. Юрист Александр Круглов

По его словам, большинство казахстанских предпринимателей покупают товары у дистрибьютеров, дилеров и на рынках, где сертификаты не выдаются. Этого документа нет, потому что товар ввозится в Казахстан в рамках общего таможенного режима.

Возникает проблема, что нет сертификата и заказчики формально имеют право отказать в принятии товара. Это автоматически влечет неисполнение договора. Все это может дойти до подачи иска в суд, признания недобросовестным и внесения в реестр (недобросовестных поставщиков. – Ред.). Проблема носит массовый характер. Юрист Александр Круглов

Бизнесмены создали петицию, где потребовали отменить обязательное предоставление сертификата о происхождении товара. Они отмечают, что официально завозят товар, платят за него налоги, но реализовать не могут, поскольку им нельзя самим оформлять сертификаты. Производитель товара документ не оформляет, так как между странами ЕАЭС – свободная зона торговли.

Редакция Zakon.kz направила запрос в Министерство финансов с просьбой разъяснить проблему, о которой говорят бизнесмены.