Kazakh Invest предупреждает о телефонных мошенниках

Мошенники предлагают инвестировать денежные средства в различные финансовые инструменты, запрашивающие информацию с персональными данными, с целью дальнейшего хищения денежных средств.

Мошенники в ходе телефонного разговора называют адрес и сайт АО «НК «Kazakh Invest», в числе прочего предлагают получить дополнительный заработок с помощью инвестирования путем регистрации на официальном сайте АО «НК «Kazakh Invest», открытия личного кабинета, скачивания программы и пополнения депозита с целью проведения торговых операций на финансовых и товарных международных биржах (товарно-сырьевом рынке, рынке драгоценных металлов и т.д.) с учетом скидок на акции для быстрого роста сбережений.

Сообщения или звонки о возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов юридических и физических лиц, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.

АО «НК «Kazakh Invest» настоятельно рекомендует игнорировать такого рода телефонные звонки с просьбой перечисления денежных средств или проведения подозрительных операций.

АО «НК «Kazakh Invest» не является финансовым институтом и не является организацией, участвующей в финансово-кредитной системе, банком, страховой компанией, инвестиционным (инвестиционная компания) и пенсионным фондом. В рамках осуществления своей деятельности не занимается брокерской и (или) дилерской деятельностью, не проводит сделки с финансовыми инструментами (деньгами, акциями, облигациями и другими ценными бумагами), не является посредником между кредиторами и заемщиками, между инвесторами и сберегателями, не обслуживает счета физических и юридических лиц и не производит денежных расчетов и сделок.

АО «НК «Kazakh Invest » (100% акций принадлежит государству) является национальным институтом и единым переговорщиком, представляющим интересы Правительства РК при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов.

В случае получения подозрительных предложений или звонков от имени АО «НК «Kazakh Invest» с просьбой перечисления (инвестирования) денежных средств советуем обращаться в правоохранительные органы по месту жительства.