Работа ЕАЭС привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров – Токаев

С этого года мы приступили к реализации стратегии развития Евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, нам следует строго придерживаться положения стратегии и не выходить за рамки действующего права союза. Важно помнить, что наша работа в целом привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров. Это налагает на нас повышенную ответственность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что страны союза продолжают уверенно двигаться к укреплению и расширению нашего экономического сотрудничества.

По его словам, Евразийская экономическая интеграция остается безусловно приоритетным направлением для Казахстана.

Твердая приверженность к сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой для долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Глава государства

Президент отметил, что председательство в органах ЕАЭС в наступающем 2022 году переходит к Кыргызской Республики, и пожелал успехов президенту страны Садыру Жапарову в достижении поставленных целей.

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