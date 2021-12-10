18:08 10.12.2021
Работа ЕАЭС привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров – Токаев
Фото: akorda.kz
Евразийская экономическая интеграция остается безусловно приоритетным направлением для Казахстана, сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
С этого года мы приступили к реализации стратегии развития Евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, нам следует строго придерживаться положения стратегии и не выходить за рамки действующего права союза. Важно помнить, что наша работа в целом привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров. Это налагает на нас повышенную ответственность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он добавил, что страны союза продолжают уверенно двигаться к укреплению и расширению нашего экономического сотрудничества.
По его словам, Евразийская экономическая интеграция остается безусловно приоритетным направлением для Казахстана.
Твердая приверженность к сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой для долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Глава государства
Президент отметил, что председательство в органах ЕАЭС в наступающем 2022 году переходит к Кыргызской Республики, и пожелал успехов президенту страны Садыру Жапарову в достижении поставленных целей.
Токаев передал председательство в ЕАЭС Кыргызстану
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Забегая вперед, хотел бы отметить, что действительно, мы готовимся отметить День Независимости. В этот день мы отмечаем историческую роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в построении казахстанской государственности, укреплении суверенитета и Независимости нашей страны. Конечно, мы вспоминаем тот исторический факт, что Первый Президент Казахстана является инициатором создания ЕАЭС. Благодаря ему, возможно, мы проводим наше заседание. Также хотелось бы выразить всем вам признательность за высказанные поздравления. Мы получаем официальные телеграммы поздравления по случаю Независимости Казахстана. Думаю, как и прежде, мы всегда будем вместе работать на благо наших народов.Касым-Жомарт Токаев