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Законодательство РК
17:31 10.12.2021

960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Фото: кадры из видео
Из Туркестанской области пытались вывезти 960 тонн бензина под видом газового конденсата, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.Пресс-служба АФМ РК

Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».

Общая сумма бензина составляет 229 млн тенге. Расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК
Динара Халдарова
АФМ РК Казахстан Кыргызстан Туркестанская область
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