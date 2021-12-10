17:31 10.12.2021
960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан
Фото: кадры из видео
Из Туркестанской области пытались вывезти 960 тонн бензина под видом газового конденсата, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92.Пресс-служба АФМ РК
Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».
Общая сумма бензина составляет 229 млн тенге. Расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК