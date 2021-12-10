960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции «Манкент» пресечен незаконный вывоз из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн бензина марки АИ-92. Пресс-служба АФМ РК

Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом «газового конденсата».