17:36 10.12.2021
Путин отметил инициативу Назарбаева в создании ЕАЭС
Фото: elbasy.kz
Президент России Владимир Путин рассказал об инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева создать Евразийский экономический союз, передает корреспондент Zakon.kz.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев был инициатором создания нашего объединения. Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных, так бы сказал, вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее.Президент России Владимир Путин
Тогда они договорились, что таким приоритетом для Казахстана и России будет создание интеграционного объединения, к которому были готовы присоединиться Беларусь и Украина. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны бывшим руководством страны.
Тем не менее с легкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно – в этот сложный период времени для всей мировой экономики.Президент РФ Владимир Путин
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании ВЕЭС, предложил странам-участникам создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли.
Также выступил почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев. Он пригласил Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.