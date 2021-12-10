Путин отметил инициативу Назарбаева в создании ЕАЭС

Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев был инициатором создания нашего объединения. Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных, так бы сказал, вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее. Президент России Владимир Путин

Тогда они договорились, что таким приоритетом для Казахстана и России будет создание интеграционного объединения, к которому были готовы присоединиться Беларусь и Украина. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны бывшим руководством страны.

Тем не менее с легкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно – в этот сложный период времени для всей мировой экономики. Президент РФ Владимир Путин

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании ВЕЭС, предложил странам-участникам создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли.

Также выступил почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев. Он пригласил Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.