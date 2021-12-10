Нурлан Нигматулин поздравил жителей Павлодарской области с 30-летием Независимости Казахстана

Пройденный Казахстаном путь за 30 лет – это путь созидания и развития. Оглядываясь назад и оценивая весь этот период, можно уверенно сказать, что за столь короткое по историческим меркам время наша страна под руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева добилась впечатляющих успехов и побед, которыми по праву гордятся казахстанцы. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин

Как сообщает пресс-служба Мажилиса, спикер отметил индустриальный и аграрный потенциал региона, который стал одним из «драйверов отечественной экономики».

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Сегодня Павлодарская область является крупным индустриальным центром Казахстана, ориентированным на производство электрической энергии, глинозема, продукции нефтепереработки, машиностроения, пищевой промышленности, строительных материалов. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин

Отмечается, что среди достижений Павлодарской области – более 1 млн тонн зерновых. Такие показатели регионом достигнуты впервые за 30 лет Независимости. На регион приходится половина всех введенных в стране орошаемых площадей. Кроме того, доля обрабатывающей промышленности в этом году превысила 60%.

Фото: Пресс-служба Мажилиса

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и региона павлодарцы удостоены высоких государственных наград.

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Орденом «Барыс» II степени награждена учитель Наталья Покидова, орденом «Парасат» – ветеран труда Аби Саркыншаков. Кавалерами ордена «Құрмет» стали машинист отвалообразования угольного разреза Сергей Щербаков, поэты Галымбек Жуматов и Арман Кани, а ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени – опрессовщик Эдик Балтабаев, машинист энергоблока Анатолий Камнев, мастер службы ремонта оборудования Владимир Леванин, плавильщик Аксуского завода ферросплавов Орал Мурзатаев.

Фото: Пресс-служба Мажилиса

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена историку, краеведу Эрнесту Соколкину, врачам Елтаю Батхолдину и Зинаиде Раздорской, мастеру леса Владимиру Покорскому, предпринимателю Гульмире Нурхановой. Среди награжденных Почетной грамотой Республики Казахстан – глава областного филиала «Общество Красного Полумесяца Казахстана» Гульнара Исаканова, руководитель Павлодарского областного драмтеатра им. А.П. Чехова Виктор Аввакумов.