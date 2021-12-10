Председатель Высшего Судебного Совета провел встречу с юристами

Как уточняется, в мероприятии участвовали более 70 специалистов из всех регионов страны. Среди них представители Казахстанского Союза юристов, адвокатов, нотариусов, палаты юридических консультантов Kazakhstan Bar Association, судьи всех уровней, представители академического сообщества.

В ходе встречи вниманию присутствующих была представлена информация о деятельности Совета, проведенной работе и планируемых новшествах по улучшению качества отбора судей и привлечению в судебный корпус высококвалифицированных специалистов.





Фото: пресс-служба аппарата Высшего Судебного Совета

Юристы в свою очередь задали представителям Совета интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, были затронуты такие темы, как обеспечение независимости судей, их социального и материального обеспечения, снижения судебной нагрузки. Также высказаны предложения по дальнейшему увеличению доли общественности в деятельности Совета, еще большему обеспечению прозрачности отбора, повышению требований к личностным качествам претендентов.

В завершении участники встречи обменялись мнениями и всесторонне обсудили предложения по совершенствованию HR стратегии судебной системы.