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Законодательство РК
19:10 10.12.2021

Председатель Высшего Судебного Совета провел встречу с юристами

Фото: пресс-служба аппарата Высшего Судебного Совета
Председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп провел встречу с юридическим сообществом страны. На повестке дня – вопросы отбора судей, перспективы развития Совета, а также аспекты, интересующие юристов, передает Zakon.kz.

Как уточняется, в мероприятии участвовали более 70 специалистов из всех регионов страны. Среди них представители Казахстанского Союза юристов, адвокатов, нотариусов, палаты юридических консультантов Kazakhstan Bar Association, судьи всех уровней, представители академического сообщества.

В ходе встречи вниманию присутствующих была представлена информация о деятельности Совета, проведенной работе и планируемых новшествах по улучшению качества отбора судей и привлечению в судебный корпус высококвалифицированных специалистов.


Совещание, итоги работы

Фото: пресс-служба аппарата Высшего Судебного Совета

Юристы в свою очередь задали представителям Совета интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, были затронуты такие темы, как обеспечение независимости судей, их социального и материального обеспечения, снижения судебной нагрузки. Также высказаны предложения по дальнейшему увеличению доли общественности в деятельности Совета, еще большему обеспечению прозрачности отбора, повышению требований к личностным качествам претендентов.      

В завершении участники встречи обменялись мнениями и всесторонне обсудили предложения по совершенствованию HR стратегии судебной  системы.

Елена Беляева
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