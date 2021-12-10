Для чего в Казахстане необходимо потребительское образование

По мнению Романовской, качество предоставляемых услуг и товаров у нас в стране напрямую зависит от того, как потребители отстаивают свои права.

Пока потребители сами не будут знать свои права, они просто не смогут понять границы своих прав и прав предпринимателей. Чем больше потребитель будет недоволен, тем меньше он будет доверять предпринимателю. Поэтому очень важно, чтобы и потребители, и предприниматели знали эту границу. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

По ее словам, многие даже не знают о том, что в Кодекс об административных правонарушениях введены в июне прошлого года поправки по ответственности предпринимателя, которые предусматривают административную санкцию, к примеру, за то, что они не ответят на претензию.

То есть, если потребитель отправит претензию, а предприниматель не ответит на нее в течение 10 дней, на него налагается штраф. Этим я хочу обратить внимание на то, что в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в случае, если права потребителей нарушены, они должны быть защищены, так как он является слабой стороной договора с предпринимателем. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

В стране, по словам Романовской, насчитывается более 19 млн потребителей.

Если бы человек знал свои права, он бы совершенно четко понимал, где они нарушаются и каким образом можно избежать этих нарушений. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

Председатель Лиги потребителей считает, что в Казахстане необходимо ввести всеобуч, чтобы научить людей отстаивать свои права. Поэтому открыта академию потребительского образования.

Мы первыми в мире разработали учебник для студентов вузов, силлабусы, методические пособия. Сейчас мы обучаем студентов практически на всех специальностях защите прав потребителей. Это ведь все касается витальных потребностей. Если бы мы могли прожить без еды, жилья, медицины, образования, тогда и надобности не было бы поднимать этот вопрос. Но мы же каждый день во всем этом нуждаемся. А предприниматели пользуются неграмотностью потребителей. Вдобавок к этому, на многие товары нет необходимых стандартов. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

К примеру, сейчас Лигу потребителей беспокоит ситуация с одноразовыми вейпами.

Они продаются абсолютно везде. Но никто не знает о том, что есть статья 110 Кодекса о здоровье, согласно которой на территории Казахстана они вообще не могут распространяться. А они реализуются без маркировки. Но самое ужасное то, что их продают школьникам. У нас есть видео, где 16-летнему ребенку в двух магазинах продали эти вейпы совершенно спокойно. Понимаете, вся наша антитабачная деятельность сводится в итоге к нулю. Речь ведь идет о нашей и наших детей безопасности. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

В другом примере она представила ситуацию, при которой пациенту сначала делают операцию, а потом, когда он находится в полуобморочном состоянии и отходит от наркоза, заставляют подписать договор.

До самой операции договор не дают, объясняя это тем, что не знают, какой объем услуг предоставят. Специалисты даже не знают, что будут делать с пациентом, при этом берут деньги за исследования. А зачем они нужны, если врачи не могут построить тактику лечения? А в итоговом договоре есть ремарка о том, что «учитывая индивидуальные физиологические особенности организма, врач и клиника ни за что ответственности не несут». И как теперь быть? Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

Эксперт заявляет, что очень важно наличие потребительского образования, обязательных стандартов, на которых ссылаются в нормативно-правовых актах, и чтобы все субъекты предпринимательства проверялись, как на их соблюдение, так и в целом на соблюдение нормативно-правовой базы в сфере защите прав потребителей.

Я, в целом, согласившись с созданием института Национальной ассоциации потребителей, отметила, что будет необходим контроль за расходованием ею финансовых средств, а также у общества должно быть право выбора на чьей основе будет законодательно закрепляться такая ассоциация. Председатель правления «Национальной Лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская

По мнению Романовской, планируемый к введению институт омбудсмена по защите прав потребителей был бы контролирующим фактором деятельности такой ассоциации.