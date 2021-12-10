В три села Жамбылской области провели газ

В селах Д. Конаева и Абилкаира, которые входят в Акниетский сельский округ, проживают 1300 жителей.

Подрядная организация ТОО «Отау-Строй» строительные работы завершила раньше положенного срока.

В своем поздравлении глава региона отметил, что приоритетами в развитии жилищно-коммунального хозяйства региона являются газификация и водоснабжение.

Фото: Пресс-служба акимата Жамбылской области

С каждым годом все больше аулов отказываются от угля и дров. В районе Т. Рыскулова до конца года голубое топливо появится в 10 селах, где проживают 7 тыс. жителей. Тем самым, доля газификации населения будет доведена до 99%. Ответственные лица проследят, чтобы голубой поток дошел до газовых конфорок сельчан. Все это стало возможным благодаря поддержке руководства страны. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Он уточнил, что в селе полностью решены вопросы, связанные с водоснабжением, ремонтом дорог, построены школа и медпункт.

Фото: Пресс-служба акимата Жамбылской области

За 30 лет Независимости наша страна преодолела немало трудностей, смогла занять лидирующие позиции по многим направлениям. Пусть крепнет и процветает наш Казахстан! Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

В этот день такое же радостное событие произошло и в селе Жанатурмыс. Здесь проживают 2700 жителей.

Фото: Пресс-служба акимата Жамбылской области

Спасибо главе государства, акиму области за внимание и заботу! У нас в селе построили школу, медицинский пункт, сегодня провели газ. Каждый гражданин ощущает плоды независимости. Жительница села Жанатурмыс Светлана Прокофьева

Как уточняется, до конца года в Жамбылской области природным газом будут обеспечены 16 тыс. человек в 20 населенных пунктах, доля газификации населения будет доведена до 88,6%.