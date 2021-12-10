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22:16 10.12.2021

«Барыс» вырвал победу, уступая аутсайдеру КХЛ 0:3

Фото: hcbarys.kz
В рамках игр чемпионата КХЛ казахстанский клуб на «Барыс Арене» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщает Zakon.kz.

 

Столичный клуб второй день подряд радует своих болельщиков. Но какой ценой досталась эта победа? Все предматчевые расклады, как у болельщиков, так и специалистов, были на стороне казахстанского клуба.

Набравший ход в последних играх «Барыс» должен был добыть очередные два очка в турнирной таблице, чтобы вернуться в зону плеф-офф. Но китайский клуб не согласен был просто так сдаваться. К тому же казахстанцы проводили второй матч подряд за два дня. Либо усталость или другая причина, но начало поединка пошло не по сценарию хозяев льда.

Китайцы, справившись с первоначальными атаками «Барыса», вскоре уже сами начали угрожать воротам Йони Ортио. И добились своего шанса за три минуты до окончания первого периода, счет открыл Алекс Рич.

Хоккей Поражение Барыс

Фото: Instagram/krschina

Большое огорчение почувствовали в начале второго периода фанаты «Барыса», когда китайцы забили еще две шайбы, доведя счет до 3:0 благодаря усилиям Руди Ина и Микаеля Тама.     

После трех шайб наставнику столичных хоккеистов Юрию Михайлису пришлось заменить вратаря Йони Ортио на Никиту Бояркина. И с той минуты казахстанский клуб заиграл по-другому, фортуна повернулась к ним. Подряд четыре шайбы «Барыса» с ног на голову перевернули ход матча. Авторами голов стали Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей и Якоб Лилья.

Хоккей КуньЛунь Победа

Фото: hcbarys.kz

В третьем периоде казахстанская дружина продолжила забивать, еще три раза были поражены ворота китайского коллектива. Свои фамилии на табло зафиксировали Якоб Лилья, Мэтью Фреттин и Коди Куник. «Куньлунь» тоже ответил одной шайбой в исполнении Итана Уэрака.

7:4 – и «Барыс» поднялся с девятой на седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.         

Куандык Шынасилов
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