«Барыс» вырвал победу, уступая аутсайдеру КХЛ 0:3

Столичный клуб второй день подряд радует своих болельщиков. Но какой ценой досталась эта победа? Все предматчевые расклады, как у болельщиков, так и специалистов, были на стороне казахстанского клуба.

Набравший ход в последних играх «Барыс» должен был добыть очередные два очка в турнирной таблице, чтобы вернуться в зону плеф-офф. Но китайский клуб не согласен был просто так сдаваться. К тому же казахстанцы проводили второй матч подряд за два дня. Либо усталость или другая причина, но начало поединка пошло не по сценарию хозяев льда.

Китайцы, справившись с первоначальными атаками «Барыса», вскоре уже сами начали угрожать воротам Йони Ортио. И добились своего шанса за три минуты до окончания первого периода, счет открыл Алекс Рич.

Фото: Instagram/krschina

Большое огорчение почувствовали в начале второго периода фанаты «Барыса», когда китайцы забили еще две шайбы, доведя счет до 3:0 благодаря усилиям Руди Ина и Микаеля Тама.

После трех шайб наставнику столичных хоккеистов Юрию Михайлису пришлось заменить вратаря Йони Ортио на Никиту Бояркина. И с той минуты казахстанский клуб заиграл по-другому, фортуна повернулась к ним. Подряд четыре шайбы «Барыса» с ног на голову перевернули ход матча. Авторами голов стали Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей и Якоб Лилья.

Фото: hcbarys.kz

В третьем периоде казахстанская дружина продолжила забивать, еще три раза были поражены ворота китайского коллектива. Свои фамилии на табло зафиксировали Якоб Лилья, Мэтью Фреттин и Коди Куник. «Куньлунь» тоже ответил одной шайбой в исполнении Итана Уэрака.

7:4 – и «Барыс» поднялся с девятой на седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.