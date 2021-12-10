Легковушка от удара внедорожника отлетела в электрический столб в Алматы

Джип Lexus LX 470 двигался в северном направлении по улице Гурилева. По улице Уштобинское в восточном направлении ехал автомобиль BMW 5.

Фото: Zakon.kz

По неизвестным причинам водитель легкового автомобиля проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, который в этот момент проезжал внедорожник.

Фото: Zakon.kz

Для водителя Lexus это стало полной неожиданностью. Не успев среагировать, он протаранил бок BMW, тем самым выбив машину с дороги.

Фото: Zakon.kz

От удара легковушка столкнулась с электрическим столбом.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водителя BMW госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Линии электропередач от удара машины оказались повреждены, оставив несколько домов без света.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.