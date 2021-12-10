Легковушка от удара внедорожника отлетела в электрический столб в Алматы
Джип Lexus LX 470 двигался в северном направлении по улице Гурилева. По улице Уштобинское в восточном направлении ехал автомобиль BMW 5.
Фото: Zakon.kz
По неизвестным причинам водитель легкового автомобиля проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, который в этот момент проезжал внедорожник.
Фото: Zakon.kz
Для водителя Lexus это стало полной неожиданностью. Не успев среагировать, он протаранил бок BMW, тем самым выбив машину с дороги.
Фото: Zakon.kz
От удара легковушка столкнулась с электрическим столбом.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП водителя BMW госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Линии электропередач от удара машины оказались повреждены, оставив несколько домов без света.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.