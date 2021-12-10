22:51 10.12.2021
Участок трассы в Алматинской области закрыли для всех видов транспорта
Фото: Zakon.kz
Доступа к автодороге республиканского значения нет с 17:30 из-за ухудшения погодных условий, передает Zakon.kz.
В частности, сильный буран и ограниченная видимость стали причиной закрытия движения на трассе Ушарал – Достык (84–184 км), сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112. Нелишним будет при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и взять с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.