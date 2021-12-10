Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:51 10.12.2021

Участок трассы в Алматинской области закрыли для всех видов транспорта

Фото: Zakon.kz
Доступа к автодороге республиканского значения нет с 17:30 из-за ухудшения погодных условий, передает Zakon.kz.

В частности, сильный буран и ограниченная видимость стали причиной закрытия движения на трассе Ушарал – Достык (84–184 км), сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112. Нелишним будет при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и взять с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.

 

Елена Беляева
Алматинская область
Пикеты у здания ВС: кто они – недовольные судебными решениями
10.12.2021
«Кредитная амнистия» в Казахстане — полиция завела дело
10.12.2021
Дело времени, он появится — Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане
10.12.2021
«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации
10.12.2021
Будет ли в Алматы локдаун из-за «омикрона»
10.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости