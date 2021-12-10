23:06 10.12.2021
В Актау загорелся школьный автобус
Фото: Пресс-служба МЧС
Когда пожарные прибыли на место происшествия, пассажиров в салоне автобуса не было, передает Zakon.kz.
Происшествие случилось 9 декабря в 17:31. Автобус марки ПАЗ-320530 сгорел на проезжей части в первом микрорайоне. Начальник управления государственного пожарного контроля региона Александр Алексеев
Пожар ликвидирован в 17:43.
В тушении пассажирского автобуса были задействованы силы ГУ «СПиАСР» ДЧС Мангистауской области: восемь сотрудников и три единицы техники. От департамента полиции – трое сотрудников и одна единица техники. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.