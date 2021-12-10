Опасные цветы и томаты пытались импортировать в Казахстан

Минсельхозу удалось вовремя предотвратить ввоз опасных товаров.

В цветах мы нашли таких вредителей, как западный цветочный трипс, а в помидорах – вирус мозаики пепино. Они очень опасны для Казахстана тем, что могут уничтожить 30% урожая. Руководитель территориальной инспекции города Нур-Султана в агропромышленном комплексе Абат Жангалиев

Как сообщает Первый канал Евразия, сертификат безопасности, предоставленный импортерами, оказался фикцией. Поэтому товар решили уничтожить. Груз проверяли госинспекторы по карантину растений. Цветы везли для реализации в цветочных магазинах, а помидоры-черри — для ресторанов фастфуда.

Отмечается, что уничтожить опасные товары можно только по решению суда. Поэтому на весь процесс уходит около месяца. Предприниматели, получатели груза, не смогут вернуть свои деньги. Более того, они будут обязаны заплатить за уничтожение данных цветов и помидоров.