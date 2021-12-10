Норвежец Магнус Карлсен сохранил титул чемпиона мира по шахматам

Как сообщает «Коммерсант», 11-ю партию Непомнящий играл белыми фигурами и уступил. Общий счет матча стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.

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Матч за шахматную корону проходил в Дубае. Призовой фонд — 2 млн евро.

Это важный опыт. Конечно, я планировал, что матч пойдет по другому сценарию, в целом у меня было больше шансов, чем я ожидал. Теперь мне надо проанализировать свое выступление, понять, почему так все произошло. Если бы я знал, что произошло со мной после пятой партии, я бы ответил, сумел что-то сделать, мне надо взять какое-то время и понять, что пошло не так. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий

Турнир состоит из 14 партий. В случае ничьей после всех партий будет назначен тай-брейк.